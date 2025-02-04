الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يوجهون رسالة إلي ترامب

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، "نلتمس من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على بنيامين نتنياهو لإتمام صفقة التبادل وإطلاق سراح ذوينا".

 

عائلات الأسري تتهم نتنياهو بمحاولة إفشال صفقة غزة

وبحسب وسائل إعلام عبرية، أضافت عائلات الأسري: الضغط الخارجي وحده هو الذي أرغم نتنياهو على إبرام صفقة التبادل، هو يحاول إفشال الصفقة ونحن له بالمرصاد، والشعب سيخرج كاملا من أجل المطالبة بتحرير الأسري إذا تخلت الحكومة عنهم".

وأستطردت عائلات الأسري: "الحكومة تحاول التخلي عن واجبها الأساسي بإعادة الأسري وهذا الأمر خيانة، ونقول لمبعوث ترامب للشرق الأوسط إن نتنياهو سيحاول خداعك وإفساد الصفقة"، معربين عن ثقتهم في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعمل على إدامة وقف إطلاق النار في غزة وإعادة كل الأسرى من القطاع".

 

تقارير أمريكية تتحدث عن تعاطف ترامب مع الفلسطينيين

وفي سياق متصل، ذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن نتنياهو يسعي خلال اللقاء إلى تجنب تذكير ترامب بالسبب الذي جعله يطور موقفًا سلبيًا للغاية تجاهه خلال فترة ولايته الأولى وعقب خروجه من البيت الأبيض حيث كان أول من هنأ بايدن بالفوز.

وقال مصدر مقرب من ترامب لموقع أكسيوس: "لقد مر الكثير من الوقت وتحسنت علاقاتهما، لكن ترامب لا يزال لا يحب نتنياهو، ولا يثق فيه ولديه تعاطف مع الفلسطينيين أكثر مما قد يتصور المرء".

 

أول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض منذ تنصيب ترامب

يشار إلي أن ترامب منح نتنياهو شرف أن يكون أول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض منذ تنصيبه وقبل الاجتماع عمل نتنياهو ومساعدوه على التحضير الكبير ورفعوا التوقعات حول ما يمكنهم إنجازه.

وقال نتنياهو قبل التوجه لواشنطن: "أعتقد أنه من خلال العمل الوثيق مع الرئيس ترامب، يمكننا إعادة رسم الشرق الأوسط بشكل أكبر وأفضل".

ومن المتوقع أن تكون القضية الرئيسية في الاجتماع بين ترامب ونتنياهو هي مستقبل صفقة أسرى غزة ووقف إطلاق النار وستكون لنتائج الاجتماع تأثير مباشر على المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.

وبحسب التقرير، يريد نتنياهو إقناع ترامب بعدم إجباره على تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، ويأمل بدلًا من ذلك أن يحصل على مزيد من الوقت لتفكيك حماس، كما سيناقش ترامب ونتنياهو القضية النووية الإيرانية.

ويريد نتنياهو الحصول على تأكيدات من ترامب بأنه سيزوده بالأسلحة التي تحتاجها دولة الاحتلال لضرب المنشآت النووية الإيرانية بشكل مستقل إذا فشلت الدبلوماسية ومن المرجح أيضًا أن تطرح قضية التطبيع مع السعودية.

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