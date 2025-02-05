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خارج الحدود

أول تعليق من «طالبان» على مقترح ترامب لـ تهجير الفلسطينيين

غزة، فيتو
غزة، فيتو

نددت وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب   بشأن إجلاء سكان قطاع غزة وإعادة توطينهم في دول أخرى، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

طالبان: غزة أرض فلسطينية


وقالت الخارجية التابعة للحركة المتشددة في بيان لها عبر منصة "إكس"، إن غزة أرض فلسطينية، ولا يحق لأي دولة اتخاذ قرارات بشأن مصير شعبها.

ووصفت  طالبان هذا المقترح بأنه امتداد للأهداف غير القانونية لإسرائيل، محذرةً من أن مثل هذه الخطوات تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وزيادة التوترات.

طالبان: أمريكا تسعى لتولي ملكية قطاع غزة 


ودعت حكومة طالبان  الدول المؤثرة والداعمة للعدالة إلى اتخاذ موقف موحد وحاسم لمواجهة هذه المؤامرة والتصدي لها".

وأعلن ترامب،  أن الولايات المتحدة تسعى إلى “تولي ملكية قطاع غزة” وإعادة تطويره، من خلال إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، مع تحقيق تنمية اقتصادية توفر وظائف ومساكن للمنطقة.

 وتأتي هذه التصريحات بعد مقترح ترامب في وقت سابق بإعادة توطين الفلسطينيين في أماكن دائمة خارج غزة، وهو ما يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الدولية. 

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