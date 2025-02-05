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جامعة بنها تفوز بتمويل مشروع بحثي من الاتحاد الأوروبي

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فوز الجامعة بتمويل مشروع بحثي عن تحديث المناهج الخاصة بإدارة الأراضي والأماكن الحضرية وطرق تدريسها في دول جنوب البحر المتوسط من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج إيراسموس بلس بمشاركة تحالف ضم ١٠ جامعات ومعاهد تمثل خمس دول حول العالم وهي كرواتيا وبلجيكا وهولندا والأردن والمغرب ومصر.

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ويمثل الجانب المصري في هذا المشروع جامعة بنها وجامعة الإسكندرية بالإضافة للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ويستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات وتقدر ميزانية المشروع بحوالي ٨٠٠ ألف يورو موزعة بنسب مختلفة على جامعات التحالف، وذلك لبناء قدرات المتخصصين من خلال تحديث المناهج الدراسية واعتماد مفاهيم ونماذج وتقنيات جديدة داخل الجامعات الشريكة في المشروع.

جامعة بنها: إنشاء مناهج جديدة واستخدام استراتيجيات متطورة
وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث أن هذا المشروع تم إعداده بمشاركة المؤسسات الأكاديمية وغير الأكاديمية والتي يمثل تواجدها أهمية قصوى لمخرجات المشروع وذلك لنقل المعرفة والمهارات حيث سيتم إنشاء مناهج جديدة واستخدام استراتيجيات متطورة في التدريس مثل التعلم القائم على حل المشكلات والتعلم بالممارسة وتبادل المعارف والخبرات لطلبة الجامعات وأصحاب المصلحة المرتبطين بمثل هذا النوع من التقنيات المتطورة.

وأشار الدكتور جمال عبد العزيز عميد كلية الهندسة بشبرا إلى أن أنشطة المشروع تتضمن دراسة وتحليل احتياجات دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في العلوم المكانية واعداد دراسات وتنفيذ دورات تدريبية تساهم في رفع كفاءة العاملين في المجال والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.

وأضاف الدكتور عمرو حنفي منسق المشروع بجامعة بنها أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات جامعات جنوب البحر الأبيض المتوسط وتحديث طرق التدريس بها في مجال الإدارة الحضرية وإدارة الأراضي باستخدام التقنيات والتطبيقات المكانية الحديثة والتعامل مع التحديات القائمة في تخطيط وإدارة الأراضي والحضر في سياق التغيرات المناخية وتزايد عدد السكان بناء على التقنيات والمفاهيم الحديثة الرقمنة والذكاء الاصطناعي واستخدام الاستشعار عن بعد وغيرها من التقنيات الجديدة بالإضافة إلى إدخال مفاهيم جديدة كالمدن الذكية وغيرها، بالإضافة لتفعيل مفاهيم الجودة والاستدامة في كل خطوات ومراحل تنفيذ المشروع.

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