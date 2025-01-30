الخميس 30 يناير 2025
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جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية سندبيس ضمن مبادرة "بداية"

جامعة بنها تنظم قافلة
جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية سندبيس

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتمت القافلة بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

قافلة طبية جامعة بنها 

وشارك في القافلة الطبية بجامعة بنها  أطباء في تخصصات "الباطنة العامة، والأطفال، والعظام، والرمد، وأمراض الصدر"، وتم الكشف علي 280 حالة تنوعت ما بين 40 حالة باطنة، و96 حالة أطفال، و63 حالة عظام، و60 حالة رمد، و20 حالة أمراض الصدر وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي

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