طلاب جامعة بنها يشاركون في وقفات رفح رفضًا لتهجير الفلسطينيين

انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة وفود من طلاب جامعة بنها متجهين إلى مدينة رفح؛ وذلك تعبيرًا عن رفضهم لتهجير الفلسطينيين، ودعما لموقف القيادة السياسية الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.



وأعلن المشاركون تأييدهم لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، والتأكيد على ثوابت الموقف المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والتى لا يمكن أبدا التنازل عنها بأى شكل من الأشكال.



من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إن جامعة بنها بجميع منتسبيها تؤيد وتدعم ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مواقف ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.



وأشار الجيزاوي إلى مشاركة وفود من طلاب الجامعة بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في وقفات معبر رفح وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين الجامعة والتنسيقية لدعم موقف القيادة السياسية الثابت من رفض التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني.



وكان مجلس جامعة بنها قد أعلن بجميع أعضائه دعمه وتأييده بشكل واضح وصريح للمواقف وكافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية ووقف مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين.

وبدأ فجر اليوم الجمعة تجمع وفود من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، للتوجه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لإعلان رفضهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسريًّا من أراضيهم باتجاه مصر.



وأكد المشاركون رفضهم القاطع للتهجير، بوصفه تصفية للقضية الفلسطينية، وانتهاكًا لحق تقرير المصير الفلسطيني، كما أكدوا أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية.



السيسي يرد على ترامب

والأربعاء الماضي أكد الرئيس السيسي، في كلمة له، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.



وشدد على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدًا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".



وأكد الرئيس السيسي، أن هذا "موقف أمة ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، يهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها، مشددًا على أن مصر لن تتساهل مع تهديد أمنها".

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