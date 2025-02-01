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جامعة بنها تبدأ تسجيل الأصناف الزراعية بمركز البحوث الزراعية

سلالات جديدة لمحصول
سلالات جديدة لمحصول الارز بجامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ورئيس مجلس إدارة شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها (شركة مملوكة بالكامل لجامعة بنها) أن الشركة تقدمت للجنة تسجيل الأصناف الزراعية بمركز البحوث الزراعية لتسجيل صنيفين جديدين من محصول الارز (بداية ١) و(بداية ٢) حيث تتميز الاصناف الجديدة في كمية المحصول والمقاومة للأمراض وهي ضمن مخرجات البرنامح البحثي لمحصول الأرز بكلية الزراعة بمشتهر.

 

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جامعة بنها، صنفان جديدان من محصول الأرز

 
وأشار الجيزاوي إلى ان ذلك يأتي في اطار تنفيذ جامعة بنها للاسترتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تتضمن بمبادئها الاستدامة وتشجيع الابتكار وريادة الاعمال وسعي الجامعة للإستثمار في المعرفة والانتاج الفكري ومخرجات البحث العلمي وبرعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقدمت شركة بداية للجنة تسجيل الأصناف الزراعية بمركز البحوث الزراعية لتسجيل صنيفين جديدين من محصول الارز (بداية ١) و(بداية ٢) حيث تتميز الاصناف الجديدة في كمية المحصول والمقاومة للأمراض وهي ضمن مخرجات البرنامح البحثي لمحصول الأرز بكلية الزراعة بمشتهر.

جامعة بنها، نواه لمدرسة علمية متخصصة في مجال تربية محصول الأرز


من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة أن البرنامج البحثي لمحصول الارز امتد لاكثر من ٦ سنوات وتعددت مخرجات البرنامج البحثي الذي قام بتمويلة صندوق حساب البحوث بجامعة  بنها وشملت بناء قدرات الفريق البحثي في مجال تربية محصول الأرز ومنح عدد درجتين ماجستير لباحثين بقسم المحاصيل بالكلية ليكونوا نواه لمدرسة علمية متخصصة في مجال تربية محصول الأرز هذا الي جانب نشر عدد من البحوث بالمجلات العلمية الدولية والمحلية المتخصصة الي جانب تفعيل عدد من بروتوكولات التعاون في مجال تربية محصول الارز بين الجامعة وجامعة ووهان في الصين ومعهد بحوث المحاصيل بمركز البحوث الزراعية.


وأشار الدكتور سيدهم اسعد سيدهم أستاذ تربية المحاصيل والباحث الرئيس للمشروع إلى ان السلالات المستهدف تسجيلها لاصناف ناتجة عن التهجين بين العديد من سلالات الارز المصرية والصينية التي تحمل الصفات المرغوبه في المحصول والمقاومة للأمراض وان فريق العمل ضم العديد من طلاب الدراسات العليا والباحثين وخبراء تربية محصول الارز بمعهد بحوث المحاصيل وجامعة ووهان بالصين. وان الفريق البحثي يسعى مستقبلا لاستنباط اصناف جديدة من محصول الارز ذات صفات مرغوبة لدى المزارع المصري.
جدير بالذكر أن السلالات المبشرة والمستهدف تسجيلها ستخضع لاختبارات تقييم بمركز البحوث الزراعية على مدى موسمين زراعين بداية من الموسم الصيفي القادم.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة جامعة بنها الأرز محصول الارز

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