طلاب جامعة بنها يشاركون في ورشة عمل عن علاج السرطان بالجزيئات 11 فبراير

أعلنت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث عن مشاركة طلاب الجامعة بورشة عمل دولية بعنوان علاج السرطان بالجزيئات يوم الحادي عشر من فبراير،برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

طلاب جامعة بنها يشاركون في ورشة عمل دولية

وأشار الدكتورة جيهان عبد الهادي إلي أن الطلاب سوف يقومون بتدريب عملي علي برنامج Matlab وإجراء القياسات العلمية الحية ومن ثم تحليل البيانات التي يحصلوا عليها ويتم عرضها في فيديو كونفيرانس مع علماء من المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية المعروفة إختصارا بإسم سيرن CERN ومع طلاب آخرين من أربعة دول أخري.

وأضافت نائب رئيس جامعة بنها أن انضمام طلاب جامعة بنها لأربعة جامعات علمية من أربعة دول لدراسة نتائج استخدام الجسميات في تشخيص وعلاج الاورام السرطانية بالتعاون مع معهد الأبحاث النووية GSI بألمانيا، يمثل تقديرا دوليا مرموقا لجامعة بنها وسيتيح لطلابها خبرات ومهارات غير مسبوقة، لافتة إلي أن هذه التقنية في التشخيص والعلاج من التقنيات الحديثة.

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