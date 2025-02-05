لم تحتمل فراقها، أم بريطانية تحتفظ بجثة ابنتها 14 شهرا

احتفظت أم بريطانية بجثة ابنتها المتوفاة لمدة 14 شهرًا قبل اكتشاف جريمتها المروعة.

أم بريطانية تحتفظ بجثة ابنتها لمدة 14 شهرا

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، احتفظت الأم جوان كاثلين تورنيل، التي تبلغ من العمر 77 عامًا بجثة ابنتها تريسي في شقتهما لأيام.

واشتكى الجيران من الروائح الكريهة والذباب في المجمع السكني؛ ما دفع السلطات البريطانية المسؤولة للتدخل.

ورفضت تورنيل السماح لأحد بالدخول إلى منزلها، وبدلًا من ذلك، وفي محاولة لإقناعهم بأن تريسي على قيد الحياة، قامت بلف جسد ابنتها بمعطف أحمر وأخذتها في نزهة على كرسي متحرك.

لكن قرر الضباط متابعتها واستدعاء الشرطة عندما لاحظوا رائحة كريهة تفوح منها.

كيفية كشف جريمة السيدة البريطانية

وتم إيقاف السيدة تورنيل خارج متجر ملابس، ثم قامت بدفع الكرسي المتحرك إلى موقف سيارات منعزل.

وهناك رفع رجال الشرطة غطاء المعطف ووجدوا بقايا مروعة لـ جثة تريسي المتحللة، التي كانت في الخمسينيات من عمرها عندما توفيت.

وبعد التحقيقات قالت تورنيل: "لماذا لا يتركوننا وشأننا؟ لقد كنا بخير وأنا أعتني بها".

وقالت المحققة إيما روبرتس لمحكمة الطب الشرعي في شرق لندن في بيان، إن الجثة كانت متحللة للغاية.

ونفت السيدة تورنيل التسبب في وفاة ابنتها، في بيان مفجع للطبيب الشرعي قائلة: "لا أعرف سبب وفاة ابنتي".

وأضافت: "لم أطلب سيارة إسعاف لأنني كنت أعلم أنهم لن يتمكنوا من مساعدتي. أبقيت تريسي معي لأنني لم أستطع أن أتحمل فراقها. لقد أحببتها كثيرًا".

وتم تشخيص السيدة تورنيل باضطراب الحزن المطول، وتبين أنها تعاني من ورم في المخ.

وقال الطبيب الشرعي جرايم إيرفين أثناء التحقيق الأسبوع الماضي، إن الضحية تعاني من مشاكل "خطيرة" في الصحة العقلية.

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