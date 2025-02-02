جنايات الشرقية تصدق على إعدام متهم بقتل طفلة

قضت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار أسامة الحلوانى رئيس المحكمة بالإعدام شنقا للمتهمة بقتل جارتها الطفلة يارا وسرقة قرطها الذهبي بمركز أولاد صقر بعد ورود قرار مفتي الديار المصرية.

نانسي أنهت حياة يارا بطريقة وحشية فى أولاد صقر

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا بورود بلاغًا بالعثورعلى جثة الطفلة “يارا.هـ.أ” 8 سنوات بالصف الثالث الابتدائي مقيمة قرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر (جثة هامدة) وذلك بعد ساعات من اختفائها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أولاد صقر إلى محل الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا بورود بلاغًا بالعثورعلى جثة الطفلة “يارا.هـ.أ” 8 سنوات بالصف الثالث الابتدائي مقيمة قرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر (جثة هامدة) وذلك بعد ساعات من اختفائها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أولاد صقر إلى محل الواقعة.

تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من المديرية بالتنسيق مع فرع الأمن العام وبتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة تدعى “نانسي.ح.م” 20 عامًا (ربة منزل) جارة المجني عليها، واستدرجت المتهمة التي ترتدي نقابا الطفلة عقب دخولها المنزل محل الواقعة عن طريق إغرائها بكرة بلاستيك.

وفور دخول الطفلة منزل المتهمة، غلقت الأبواب وصعدت بها للدور الثاني وأسرعت بخنقها، وحال مقاومة الطفلة المجني عليها وصراخها واصلت المتهمة خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم سرقت قرطها الذهبي “الحلق”، وتخلصت من الجثة في محل العثور عليها.

المتهمة تخفي معالم الجريمة

ولإخفاء معالم الجريمة وضعت المتهمة الطفلة في ملاية وألقت بجثتها على سطح جيرانها وتخلصت من حذاء الطفلة بإلقائه على أحد الأسطح المجاورة حتى لا تترك أثرًا لجريمتها النكراء فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمة والتي أقرت بارتكابها الجريمة البشعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات وانتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها وبيان عما إذا كانت تلك الإصابات هي المتسببة في وفاتها وبيان وتاريخ الوفاة مع أخذ عينة من قليمات أظافر المتوفاة لفحصها وبيان مدى احتوائها على آثار حيوية لأشخاص آخرين.

قاتلة طفلة الشرقية تمثل جريمتها: "مش معايا فلوس وكنت عايزة حلقها

واصطحب فريق من النيابة العامة المتهمة بقتل الطفلة يارا والتخلص من جثتها إلى مسرح الجريمة لتمثيلها داخل عقار سكني بقرية بني حسن مركز أولاد صقر، وأدلت المتهمة في مسرح الجريمة بتجهيزها كرة بلاستيك بغرض باستدراج الطفلة وعقب دخول المجني عليها المنزل أغلقت الأبواب وصعدت بها للدور الثاني وقامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها ثم قامت بسرقة قرطها الذهبي “الحلق”.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن محاكمة قاتلة طفلة أولاد صقر

وتضمن أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة للمتهمة أنها قتلت المجني عليها عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد حيث قامت باستدراجها إلى مسكنها مستغلة صغر سنها بأن زعمت مكافأتها بشئ مما يحبه الصغار في مثل سنها وأبعدتها عن ذويها وقامت بخنقها بغطاء رأس نسائي فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت لوفاتها وقامت بسرقة قرطها الذهبي.

إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة يارا لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أسامة الحلوانى، رئيس المحكمة أوراق المتهمة بقتل طفلة أولاد صقر، بعد التخلص منها بطريقة بشعة بغرض سرقة قرطها الذهبي إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.. وحددت هيئة المحكمة جلسة اليوم الاحد للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة طالب في مرافعتها أمام المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة، قائلة: إن المتهمة «لم ترحم الطفلة رغم صغر سنها وضعف جسدها فلا ترحموها».

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