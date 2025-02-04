الثلاثاء 04 فبراير 2025
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6 جوائز في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية،فيتو

يُفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ 26 غدا الأربعاء 4 فبراير، ويستمر حتى 11 فبراير 2025، برئاسة المخرجة هالة جلال. 

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مسابقة الأفلام القصيرة 

وتقام ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، مسابقة الأفلام القصيرة التي تضم 24 فيلمًا من مختلف دول العالم، تعرض أفلامًا تسجيلية وروائية وأفلام تحريك، مما يُثري المهرجان بتنوع ثقافي وفني. 

 

الدول المشاركة بمسابقات المهرجان 

تشارك في المسابقة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية أفلام من بلدان عدة، من بينها ألمانيا، فرنسا، لبنان، الصين، مصر، الجزائر، البرتغال، والأرجنتين، وغيرها، وتتمثل أبرز الأفلام المشاركة في "حيث يزهر الياسمين دائمًا" للمخرج حسين بستوني من ألمانيا، و"آفاق المستقبل" من فرنسا والأرجنتين، و"ما بعد بيروت" من لبنان، إلى جانب "الطفل الثاني" من الصين و"البذرة" من كوريا. 

 

تكريم أفضل الأعمال 

تسعى المسابقة إلى تكريم أفضل الأعمال في ثلاثة أقسام "الأفلام التسجيلية، الأفلام الروائية، وأفلام التحريك، وسيتم منح جوائز لأفضل فيلمين في كل من هذه الأقسام، من بين الأفلام المشاركة في هذه الدورة، فيلم "رجل البحر" للمخرج المصري عمرو بيومي الذي يقدم رؤية جديدة لقضايا البحر والصراع الإنساني، وفيلم "إيبوكا، العدالة" للمخرج جوستيس روتيكارا من كندا ورواندا. 

 

أعضاء لجنة التحكيم 

تتولى لجنة تحكيم دولية مكونة من شخصيات سينمائية مرموقة من مختلف أنحاء العالم مسؤولية تقييم الأفلام، ترأس اللجنة المخرجة الفرنسية سولونج بوليه، وهي من أبرز الشخصيات في مجال السينما الوثائقية، ولها إسهامات كبيرة في تعزيز الثقافات العربية من خلال السينما، كما تضم اللجنة الفنان المصري محمد حاتم، الحائز على جائزة أفضل ممثل في مهرجان مالمو للسينما العربية، والمخرجة الألمانية كارلوتا كيتل المتخصصة في السينما الأوروبية المعاصرة.
 

من المتوقع أن يكون مهرجان الإسماعيلية للأفلام فنية رائعة للمبدعين من جميع أنحاء العالم، بما يعكس تنوع الأفلام وجودتها ويعزز الحوار الثقافي بين السينمائيين والجمهور في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 

 

 

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