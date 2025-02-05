الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

مباحث المخدرات تضبط صيدلي بحوزته مواد مخدرة في الجيزة

ضبط مخدرات بحوزة
ضبط مخدرات بحوزة صيدلي في اكتوبر،فيتو

نجحت قوات الإدارة العامة للمخدرات بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات مباحث شرطة مركز أبو النمرس من القبض على صيدلى وبحيازته كمية من الأقراص المخدرة فى أبو النمرس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت معلومات وردت لرجال إدارة مباحث المخدرات  بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة صيدلي لأقراص مخدرة في أبو النمرس، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الأقراص المدرجة بجدول المواد المخدرة، فتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

عقوبة حيازة المخدرات

وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

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الإدارة العامة للمخدرات بمديرية امن الجيزة أبو النمرس

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