الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

أهل ضحية جرعة مخدرات زائدة بعين شمس: أصدقاء السوء السبب

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

استمعت نيابة عين شمس الي اقوال أهل شاب لقي مصرعه نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.
وقال اهل الشاب إن اصدقاء السوء السبب فهم من عرفوه طريق المخدرات وحاولوا ابعاده عنهم الا ان جميع محاولاتهم باءت بالفشل
وأضاف أهل الشاب انهم حاولوا علاج ابنهم من الادمان وكان في كل مرة ينتكس ويعود مرة اخري للمخدرات.  
وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب توفى نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بحقنة بداخلها مخدر الماكس.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة عين شمس غرفة عمليات النجدة قسم شرطة عين شمس

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