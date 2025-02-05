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حوادث

محكمة قنا تقضى بالسجن 10 أعوام على تاجر مخدرات

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف،  وهشام يحيى وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، بالسجن 10 سنوات على المتهم بالاتجار في المخدرات بنجع حمادي.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 30 أغسطس 2023،  عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم هشام.ش.ا، 36 عاما، عاطل، مقيم حاجر الجبل بنجع حمادي،  تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وحيازة بندقية آلية و3 طلقات.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 22801  لسنة 2023 جنح  نجع حمادي،  والمقيدة برقم 3980 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات،  والتي عاقبت المتهم بالسجن 10 سنوات.

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