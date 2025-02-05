الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط مسن في بئر مصعد بالطالبية والأمن يفرغ الكاميرات

سقوط مسن في بئر مصعد
سقوط مسن في بئر مصعد في بالطالبية، فيتو

يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات سقوط مسن من الطابق الخامس بأحد العقارات في دائرة قسم شرطة الطالبية، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث للوقوف على أسبابه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع شخص داخل عقار في الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن مسن يقيم بالعقار، أثناء محاولته استقلال المصعد، فوجئ بعدم وجوده، مما أسفر عن سقوطه من الطابق الخامس في بئر المصعد، ليلقى مصرعه متأثرا الإصابات التي لحقت به.

ويواصل رجال المباحث الاستماع لأقوال أفراد من أسرته، وشهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

بالارقام، نتائج حملة مرورية بالطرق الصحراوية بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

كانت أمانة وما وصلهاش، المطرب مسلم يتهم صاحب شركة إنتاج بالاستيلاء على 9 آلاف دولار

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباحث الجيزة شرطة الطالبية كاميرات المراقبة لمديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

بالارقام، نتائج حملة مرورية بالطرق الصحراوية بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

كانت أمانة وما وصلهاش، المطرب مسلم يتهم صاحب شركة إنتاج بالاستيلاء على 9 آلاف دولار

تسيير الحركة المرورية في اتجاه المحور بعد رفع حطام حادث أعلى الدائري (صور)

خبير يكشف أنواع الجرائم الجنائية والإرهابية وعقوبتها في القانون المصري

ربة منزل في دعوى خلع بعد 3 شهور زواج: نصب عليا في فلوس الجمعية

"الجريل" وراء حريق مطعم شهير بحسر السويس

الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن نجل الفنان عبد العزيز مخيون بعد دهسه 3 أشخاص بالبحيرة

القبض على سائق سيارة دهس طفلة وأصاب ابنة خالتها في أوسيم
ads

الأكثر قراءة

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وترامب المرتقبة في واشنطن

أخبار مصر: ترامب يهدد باحتلال غزة والسعودية ترد، محاكمة إمام عاشور بادعاء زواج عرفي، وفاة إمام طائفة الإسماعيلية، بيان من الأرصاد

مصدر بتعليم الشرقية: نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية تقترب من 85%

ساعات تفصلنا عن نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2025

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

نتفليكس تقطع علاقتها بالمتحولة كارلا صوفيا بعد فضح عنصريتها

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

الموضوع بلطجة، علاء مبارك يهاجم ترامب بعد قراره بتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على غزة

منوعات

المزيد

العثور على قبر مصاص دماء في كرواتيا

مرشحة للكونجرس الأمريكي تسخر من زيلينسكي بعد طلبه أسلحة نووية (فيديو وصور)

مدينة يابانية تختفي تحت طبقة هائلة من الثلوج (فيديو)

مصرع امرأتين ونزوح المئات في فيضانات بولاية كوينزلاند الأسترالية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الذرة يسجل 125 جنيها للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-2-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-2-2025

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالسوق المحلية

سعر الدولار اليوم،تعرف على سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

وظائف جديدة للخريجين في 7 جهات حكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى كفاتا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من سورة المرسلات

عباس شومان: المساكنة عين الظلم للمرأة وفيه إهدار لكرامتها وعفتها

من خواطر الشعراوي، مشهد لقاء المشركين ببعضهم يوم القيامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية