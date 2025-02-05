سقوط مسن في بئر مصعد بالطالبية والأمن يفرغ الكاميرات

يكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات سقوط مسن من الطابق الخامس بأحد العقارات في دائرة قسم شرطة الطالبية، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث للوقوف على أسبابه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع شخص داخل عقار في الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن مسن يقيم بالعقار، أثناء محاولته استقلال المصعد، فوجئ بعدم وجوده، مما أسفر عن سقوطه من الطابق الخامس في بئر المصعد، ليلقى مصرعه متأثرا الإصابات التي لحقت به.

ويواصل رجال المباحث الاستماع لأقوال أفراد من أسرته، وشهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.





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