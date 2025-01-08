إصابة شخص في سقوط مصعد بلدي بالإسكندرية

شهدت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إصابة شخص عقب سقوط مصعد مصنوع بطريقة بلدي، مما تسبب في إصابته ونقله لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا، يفيد بسقوط مصعد بلدي بـ ٤٥ شارع إسماعيل صبري وفيه شخص، وعلى الفور انتقل حكمدار وسط الإسكندرية يرافقه ضباط القسم وسيارة الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء تواجد أحد السكان داخل المصعد وهو عبارة عن صندوق مصنوع بالطريقة اليدوية وغير مرخص محل سكنه بالطابق الثالث سقط به الأسناسير، مما أدى إلى إصابته بكدمات وتم نقله إلى أحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.