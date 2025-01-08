الأربعاء 08 يناير 2025
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محافظات

إصابة شخص في سقوط مصعد بلدي بالإسكندرية

سقوط مصعد بلدي بالجمرك،
سقوط مصعد بلدي بالجمرك، فيتو

شهدت منطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية، إصابة شخص عقب سقوط مصعد مصنوع بطريقة بلدي، مما تسبب في إصابته ونقله لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا، يفيد بسقوط مصعد بلدي بـ ٤٥ شارع إسماعيل صبري وفيه شخص، وعلى الفور انتقل حكمدار وسط الإسكندرية يرافقه ضباط القسم وسيارة الإسعاف إلى محل البلاغ.

 

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء تواجد أحد السكان داخل المصعد وهو عبارة عن صندوق مصنوع بالطريقة اليدوية وغير مرخص محل سكنه بالطابق الثالث سقط به الأسناسير، مما أدى إلى إصابته بكدمات وتم نقله إلى أحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على جهات التحقيق

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