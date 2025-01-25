مصرع شاب إثر سقوط مصعد بالمحلة الكبري في الغربية

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه في سقوط مصعد بمنطقة الجمهورية، التابعة لقسم ثان المحلة الكبرى محافظة الغربية، إثر انقطاع سلك غرفة الأسانسير.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة النجدة يفيد مصرع الشاب محمد حاتم جراء الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى موقع الحادث لمتابعة تفاصيله. وبالفحص، تبين أن انقطاع سلك غرفة الأسانسير تسبب في سقوطه بشكل مفاجئ إلى بدروم العمارة، مما أسفر عن وفاة الشاب في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث ومعرفة أسبابه.

تواصل الجهات الأمنيةبـ محافظة الغربية جهودها للكشف عن تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة.

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

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