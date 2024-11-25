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حوادث

إصابة شخصين في سقوط مصعد بالمنطقة الصناعية الثالثة في أكتوبر

إصابة شخصين لحادث
إصابة شخصين لحادث سقوط مصعد، فيتو

أصيب شخصان في حادث سقوط مصعد داخل ورشة خياطة بدائرة قسم شرطة أكتوبر، بكدمات وجروح وتم نقلهما إلى المستشفى العام.

 

إصابة شخصين بورشة خياطة في أكتوبر

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر إخطارًا من غرفة علميات إدارة شرطة النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين بالمنطقة الصناعية الثالثة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط مصعد داخل ورشة خياطة بمجمع الشرق الأوسط، ما أسفر عن سقوط مصابين اثنين نقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

مصرع فني تركيب لافتات بمساكن شيراتون

ولقي فني تركيب لافتات إعلانات  مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة بمساكن شيراتون 
مساء اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بشارع الصاعقة.


انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن عاملًا سقط من أعلى سقالة بالطابق الرابع داخل موقع تحت الإنشاء ما أسفر عن مصرعه.

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وأودعت الشرطة جثمان المتوفى ثلاجة الموتى وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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قسم شرطة أكتوبر ورشة خياطة اكتوبر

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