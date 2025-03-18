المجددون.. أبو داود الطيالسي، جبل العلم

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".

ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.

ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينة والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.

وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.



أبو داود الطيالسي .. جبل العلم (133هـ - 204هـ)

هو من كبار حفاظ الأحاديث النبوية الشريفة. فارسي الأصل.. سكن البصرة وتوفي بها.

قال عن نفسه: أسرد ثلاثين ألف حديث ولافخر، ودوَّن هذه الأحاديث في مسند، وجمعه بعض الحفاظ من خراسان.

عاش أبو داود الطيالسي بين عامي 133هـ و204هـ، واعتبره المؤرخ الإسلامي محمد شمس الدين الذهبي أحد المجددين على رأس المائة الثانية.

هو سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي. وقد حدَّث عن: شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وقرة بن خالد، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وكثيرون غيرهم.

وروى عنه: أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار، ويعقوب الدورقي، ومحمد بن سعد الكاتب، وعباس الدوري، وغيرهم.

واستشهد به البخاري في صحيحه.

كان حافظًا كبيرا، روى من حفظه ثلاثين ألف حديث قبل أن يدون مسنده "مسند أبي داود الطيالسي".

سُئِلَ الإمامُ أحمد عنه فقال: "ثقةٌ صدوقٌ"، فقيل له: يخطئ (أحيانا)؟ قال: "يُحتمل له".

روى عَن شُعْبة فِي الإيمان وَالصَّلاة والزَّكَاة والصَّوم وغيرها، وهَاشِم بن أبي عبد الله فِي الصَّلَاة والمناقب، وحبِيب بن يزِيد فِي الحَج، ومعروف بن خَرَّبُوذ في الحَج، وسليمان بن معاذ في الطلاق، وزائدة في الحدود، وهَمَّام في الجِهاد، وحرب بن شَدَّاد في الفضائِل، وعبد العزيز بن أبي سلمة في الزهد.

روى عنه محمَّد بن بشار، ومحمّد بن المثنى في الصَّلَاة وابن أبي شيبة، وإِسحاق بن منصور وأحمد بن عثمان النَّوْفَلِي، وغيرهم.

أحاديث رواها

ومن أشهر الأحاديث التي رواها أبو داوُد الطَّيالِسِيُّ: حدَّثَنا عُمارةُ بنُ مِهرَانَ عن ثابتٍ قَال: صلَّى بنا أَنَسُ بنُ مالكٍ صلاَةً فَأَوجزَ فيهَا فَقَال: هَكَذَا كَانَتْ صلاَةُ نَبيِّكُم، صلَّى اللَّهُ علَيه وسلم.

وأيضا: روى أبو داوُدَ، حدَّثَنا عبدُ الملِكِ بنُ ميسرةَ، عن عطاءٍ عن أَبِي هُريرةَ، قَالَ: وَصَّانِي خلِيلِي رسُول اللهِ، صلَّى اللَّه علَيهِ وَسَلَّمَ، بِثَلاَثِ لاَ أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ: "صومِ ثلاَثةِ أَيَّامٍ من كُلِّ شَهرٍ، وركعتيِ الضُّحى، وَأَلاَّ أَنَامَ إلَّا عَلَى وتر".

قَال عنه الفَلاَّسُ: ما رأَيتُ أَحدًا أَحفَظَ مِنْ أَبِي داوُد.

وقَال عبدُ الرَّحمنِ بنُ مهدِيٍّ: أبي داوُد هُو أَصدَقُ النَّاسِ.

قَال عامِرُ بنُ إِبراهيمَ الأَصبهانِيُّ: سمعتُ أَبا داوُد يقُولُ: كَتَبْتُ عَن أَلف شيخٍ.

ووردَ عَن أَبِي داوُد: أَنَّهُ كَانَ يَسرُدُ من حِفظهِ ثَلاَثِينَ أَلْف حدِيثٍ. قَالَ سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ: كَانَ شُعْبَةُ يُحدِّثُ فَإِذا قَامَ قَعدَ أبي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَملَى مِن حِفظِهِ مَا مَرَّ فِي المَجلِسِ.

قَالَ وَكِيْعٌ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَحفَظَ لِحَدِيثٍ طَوِيلٍ مِن أَبِي داوُدَ. قَالَ: فَذكِر ذلكَ لأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ: وَلاَ قَصِيرٌ.

قَال عليُّ بنُ أَحمد بنِ النَّضرِ: سمعتُ ابنَ المدِينِيِّ يَقُولُ: مَا رَأَيتُ أَحفَظَ مِن أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ.

وَقَالَ عمرُ بن شبَّةَ: كَتَبُوا عَن أَبِي داوُد بأَصبهانَ أَربعِينَ أَلف حدِيثٍ، وَلَيس كانَ معهُ كتابٌ.

جبل العلم

وَقَالَ حَفْصُ بنُ عُمَر المِهْرِقَانِيُّ: كَانَ وَكيعٌ يقولُ: أبي داوُدَ جَبَلُ العلمِ.

قَالَ الفَلاَّسُ: سمعتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ: أَسرُدُ ثَلاَثِينَ أَلْفَ حدِيثٍ، وَلاَ فَخرَ، وفي صدرِي اثنَا عشر أَلْفًا لِعُثمَانَ البُرِّيِّ، مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحدٌ مِن أَهل البصرةِ، فَخرجتُ إلَى أَصبَهَانَ فَبَثَثْتُهَا فِيْهِم.

قَالَ حَجَّاجُ بنُ يُوسُفَ بنِ قُتَيْبَةَ: سُئِلَ النُّعْمَانُ بنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَأَنَا حَاضِرٌ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ فَقَالَ: ثِقَةٌ، مَأْمُوْنٌ.

وَقَالَ عُثْمَانُ بنُ سَعِيْدٍ: سَأَلْتُ ابنَ معِينٍ عَنِ أَصحابِ شُعْبَةَ. قُلتُ: أبي دَاوُدَ أَحَبُّ إلَيْكَ أَو عبدُ الرَّحمنِ بنُ مَهدِيٍّ? فَقَالَ: أبي دَاوُدَ أَعلَمُ بِهِ. ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَحَبُّ إِلَينَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَأبي داوُدَ أَكْثَرُ روايَةً عَن شُعبَةَ.

من أَصدق النَّاس لهجةً

وَقَالَ النَّسَائِيُّ عنه: ثقَةٌ من أَصدَقِ النَّاس لَهجَةً.

قَالَ الفلاس: مَا رَأَيْت فِي الْمُحدثين أحفظ مِنْهُ.. سمعته يَقُول أسرد ثَلَاثِينَ ألف حَدِيث وَلَا فَخر.

وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: مَا رَأَيْت أحدا أحفظ من أبي دَاوُد.



قَال أَحمَدُ بنُ عبدِ اللهِ العِجْلِيُّ: ثِقَة كثير الْحِفْظ، (وكان يتمنى لقاءه).. أضاف: رحلتُ (يَعنِي مِنَ الكوفَة) إِلَى أَبِي داوُدَ، فَأَصَبْتُهُ قَد مات قَبْلَ قُدُومي بيومٍ. ويكمل: وَكَانَ قَد شربَ البَلاَذُرَ (نبات طبّيّ، ويبدو أنه لم يكن مناسبا لحالته) فَجُذِمَ (أصيب بالجذام).

توفي، رحمه الله تعالى، بالبصرة فِي ربيع الأَول، سنة أربع ومائتين.

وهُو ابن إحدى وسبعين سنة.



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