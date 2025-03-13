المجددون.. أبو حنيفة النعمان أفقه الناس

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".

ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.

ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينية والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.

وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.

( الإمام أبو حنيفة "80 هـ -150هـ/ 699-767م")



من أبرز علماء الفقه الإسلامي، ومؤسس المدرسة الحنفية أحد أكثر المذاهب الإسلامية انتشارا.

مولده ونشأته

ولد أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي التيمي في الكوفة سنة 80 هجرية على أصح الأقوال، وبها نشأ.

وأخذ الفقه عن شيوخها وعن شيوخ مكة المكرمة، ويعد من التابعين لأنه أدرك جماعة من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم.

لازم أبو حنيفة، الشيخ حماد بن أبي سليمان، كبير علماء العراق، وواصل دراسته لمدة 18 عاما، ولم يفارق شيخه حتى توفي، وقد سمى ولده "حمادا" اعتزازا بشيخه.

كان أبو حنيفة حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، حسن المجلس، واسع الكرم، جميل المواساة لإخوانه، شديد التواضع، حليما وقورا.

وكان كثير الحج وتلاوة القرآن الكريم، هاجر من الكوفة إلى مكة المكرمة وأقام هناك عدة سنوات، حيث تتلمذ على يد الفقيه عطاء بن أبي رباح وأصحابه، أتباع مدرسة عبد الله بن عباس في الفقه.

التاجر الورع

كان من أسرة تجارية، فقد ورث أبو حنيفة ثراءه وتجارته في الحرير عن والده الذي ورثها عن جدِّه، وكان موفقا في تجارته لصدقه واستقامته وقوة إقناعه، وكانت تجارته تدر عليه ربحا وفيرا.

كان أبو حنيفة ينفقُ المال على المشايخ وطلبة العلم، ويقول لهم: "أنفقوا في حوائجكم، ولا تحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم من مالي شيئا، ولكن من فضل الله عليَّ".

واتصف أبو حنيفة بالصدق والأمانة والاستقامة في تجارته، فشبهه كثيرون بأبي بكر الصديق، رضي الله عنه، وكان يدقق في الربح، ويرفض ما تخالطه شبهة الإثم ولو كانت بعيدة، فإن ظنَّ إثما في مال خرج منه، وتصدق به على الفقراء والمحتاجين.

ورغم احتراف أبو حنيفة العمل بالتجارة إلا أنه كان معروفا بالورع والزهد واهتمامه بالآخرة، وتجلَّى ذلك عندما رفض تولي القضاء في زمن الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، فأمر بحبسه.

مكانته العلمية

بعد وفاة شيخه حماد، آلت رئاسة حلقة الفقه إلى أبي حنيفة وأقبل الناس إليه، فوجدوا عنده علما غزيرا، مع الصبر على ما يطلبون مما لم يجدوه عند غيره، فلزموه وأخذوا منه.

اتصف الإمام أبا حنيفة بصفات عديدة جعلته مثلا يحتذى به في التجارة والمعاملة، كما هو الذروة بين العلماء، فقد كان ثري النفس، عظيم الأمانة، سمحا، وقاه الله شر نفسه، شديد العبادة، ولعل هذه الصفات مجتمعة كان لها الأثر الكبير في معاملاته التجارية.

وتزايدت مكانةُ الإمام أبي حنيفة حتى بلغت الآفاقَ، لكونه تميز بالعديد من الخصائص التي ميَّزته عن غيره من الأئمة، وكانت علامةً على تميزه بين علماء عصره، منها أنه وُلِدَ في زمن عددٍ من الصحابة، والتقى ببعضهم، واجتهد وأفتى في زمن التابعين، وروى عنه كبارُ الأئمة، وتلقى العلم عن 4 آلاف شيخ من التابعين وغيرهم.

وهو أول من دوّن علم الفقه ورتَّب أبوابه، وانتشر فقهُهُ في أقاليم لل ينافسه فيها أحد، كالهند والسند والروم وسواها، وغير ذلك من الأسباب التي اجتمعت ليحتلَّ الإمام أبو حنيفة بهذه المنزلة الرفيعة، والمكانة الشريفة.

انتشار مذهبه

كان تلاميذ "النعمان" يحبونه ويعرفون مكانته وعلمه، وكان هو يسمح لهم بإبداء آرائهم ومناقشته ويناظرهم، وقد يخالفونه، وربما يرجع إلى قولهم، لذلك فإن مذهبه يشبه المجامع الفقهية من ناحية الاجتهاد الجماعي.

وتميز مذهب أبي حنيفة بأنه مذهبٌ واقعيٌّ سهل التطبيق، يصلح في أمور القضاء وفي شؤون الدولة، وكان تلميذه الأول أبو يوسف القاضي هو النموذج العملي لفقه أبي حنيفة، ويقال إن هذا أحد أهم أسباب انتشار مذهب أبي حنيفة وكثرة أتباعه.

مذهب أبي حنيفة تميز بواقعيته وسهولة تطبيقه يصلح في أمور القضاء وشؤون الدولة.. ويمتاز فقه أبي حنيفة بأنه غير تقليدي ولا يعتمد على الحفظ، وإنما هو فقه محاورة ومناقشة، ويعتمد على الدليل النقلي ثم القياس، وكان مع تلاميذه يفترضون أحداثا لم تقع، ولذلك يوصف بأنه فقه يستشرف المستقبل.

مثلا افترضوا لو أن طائرا كبيرا حمل رجلا فألقاه في مكان بعيد بمسافة قصر الصلاة بلمحة بصر، فهل له أن يقصر الصلاة أو أن يأخذ بالرخصة؟ فنجد أن أبا حنيفة وطلابه يفترضون ويستشرفون المستقبل وما يمكن أن تؤول إليه أمور الحياة.

ترجع أسباب انتشار المذهب الحنفي إلى التيسير الذي يغلب عليه، وكذلك لأنه فقه يصلح للتطبيق العملي، وقد أرسى قواعده الإمام أبو يوسف، ودوّن فروعه الإمام محمد بن الحسن.

وحينما تولى أبو يوسف القضاء وصار قاضيا للقضاة، رسخ مذهب أبي حنيفة في أرجاء الارض طيلة فترة الدولة العباسية.

وبعد أن تدهورت الأوضاع في الدولة العباسية، جاء السلاجقة، ومن بعدهم العثمانيون الذين تبنوا مذهب أبي حنيفة، ونشروه في مختلف البلدان، حتى الهند وباكستان وبلاد الترك والبلقان والقوقاز وغيرها من البلدان التي انتشر فيها الإسلام حتى وصل إلى الصين.

قالوا عنه

قال الإمامُ الشافعيُّ: سُئِل مالك بن أنس: "هل رأيت أبا حنيفة وناظرتَه؟". فقال "نعم، رأيتُ رجلا لو نظر إلى هذه السارية وهي من حجارة، فقال إنها من ذهبٍ لقام بحجته.

كما وصفه الإمام أحمد بن حنبل بقوله: "إن أبا حنيفة من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحلٍّ لا يدركه أحدٌ".

وقال عنه عبد الله بن المبارك: "وأما أفقهُ الناسِ فأبو حنيفة".

وفاته

وبعد حياة حافلة بالعطاء والعلم لأبي حنيفة النعمان، شهد له فيها العامة والعلماءُ بأنه إمام الأئمة في الفقه، وقد أصبح الناسُ بعده عيالا عليه، لفظ آخر أنفاسه في السجن وهو ساجدٌ، في رجب 150هـ/767م وهو ابن 70 سنة، ودُفِن في مقابر الخيزران ببغداد.

ازدحم الناس في جنازة أبي حنيفة، حيث صلَّى عليه نحو 50 ألفا، وهو عددٌ كبيرٌ في تلك الأيام، وجاء أبو جعفر المنصور فصلى على قبره، ومكث الناس يصلُّون على قبره أكثر من 20 يوما.

وصف الذهبي قبر أبي حنيفة قائلا: "عليه قبة عظيمة، ومشهد فاخر ببغداد، وإلى جنبه جامعٌ تُقامُ فيه الجمعةُ والجماعةُ، وله صحنٌ يجتمع فيه الناسُ في الأعياد والمواسم الدينية".

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