المجددون، طاووس بن كيسان "واعظ الملوك"

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".

ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.



ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينة والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.



وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.

طاووس بن كيسان.. 36 هـ، 106ه ـ

وضعه ابن الأثير الجزري أحد المجددين على رأس المائة الأولى بصفته أحد فقهاء اليمن.

هو الإمام التابعي طاووس بن كيسان اليماني، أحد الأعلام المشهورين بفضلهم وعلمهم وأدبهم وعلمهم، عرف بأنّه فقيه اليمن، وممّا قيل عنه: كان رأسًا في العلم والعمل، أحد سادة التابعين الذين اشتهروا بالحديث والفقه.

مولده

ولد في اليمن سنة 36 هـ، أي سنة 634 م، في خلافة عمر أو خلافة عثمان، لأسرة من الموالي، وإن كان في ذلك اختلاف بين المؤرخين.

وقال أبو الفرج بن الجوزي أن اسمه ذكوان، وطاووس لقبه، وقد فسرّ يحيى بن معين سبب تسميته تلك قائلًا: "إنما لقب به لأنه كان طاووس القراء".

علمه

أدرك طاووس الكثير من صحابة سيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ عنهم العلم.

ورُوي عن عبد الملك بن ميسرة أنه سمع طاووس يقول: "أدركت خمسين من أصحاب رسول اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم".

وقد ثَبُت أن طاووسًا سمع الحديث من زيد بن ثابت وعائشة بنت أبي بكر وأبي هريرة وزيد بن أرقم وابن عباس وابن عمر وابن عمرو، وجابر بن عبد الله.. وغيرهم.

فيما روى عنه حبيب بن أبي ثابت وإبراهيم بن ميسرة الطائفي وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي وابنه عبد الله بن طاووس، وغيرهم.

تأثر طاووس بمنهج ابن عباس الذي كان يُدني طاووس منه، حتى عُدّ طاووس في خواص أصحاب ابن عباس، فأكثر طاووس من رواية الحديث وفي التفسير عنه، فيعتبر أكثر تلامذة ابن عباس حفظًا للمأثور عنه.

مكانته

حظي طاووس في زمانه بمنزلة عظيمة، فأثنى عليه الكثير من معاصريه، فقد روى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قوله: "إني لأظن طاووسًا من أهل الجنة".

وقال قيس بن سعد المكي: "هو فينا مثل ابن سيرين في أهل البصرة".

وقال عنه ابن حبان: "كان من عُبّاد أهل اليمن ومن سادات التابعين مستجاب الدعوة".

وقال حبيب بن أبي ثابت: "اجتمع عندي خمسة، لا يجتمع عندي مثلهم أبدًا عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة".

كما قال عنه ابن كثير: "كان أحد الأئمة الأعلام، قد جمع العبادة والزهادة والعلم النافع والعمل الصالح"، وشهد له عمرو بن دينار قائلًا: "ما رأيت أحدًا مثل طاوس".

وقال سلمة بن كهيل: "ما رأيت أحدًا يريد بهذا العلم وجه الله إلا عطاء وطاووس ومجاهد"، وقال ابن شوذب: "حج طاووس أربعين حجة".

زهده

وكان طاووس من أزهد الناس في العيش، فقد نقل سفيان الثوري عن عمرو بن دينار قوله: "ما رأيت أحدًا أشد تنزُّهًا مما في أيدي الناس من طاووس".

وذكر ابن سعد في طبقاته أن من دعاء طاووس: "اللهم احرمني المال والولد، وارزقني الإيمان والعمل".

كما كان كثير التعبد والصلاة، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي: "رأيت طاووسًا وبين عينيه أثر السجود".

ورُوي أنه كان يفترش فراشه ثم يضطجع، فيتقلّب فيه، ثم يثب فيجمع الفراش، ويصليّ حتى الصباح، ويقول: "طَيَّر ذكرُ جهنم نوم العابدين".

نصحه للحكام

كما كان حريصًا على اجتناب الولاة والخلفاء، ولا يتردد في نصحهم أو تقريعهم، وقد أقسم إبراهيم بن ميسرة قائلًا: "ورب هذه البنية ما رأيت أحدًا، الشريف والوضيع عنده بمنزلة إلا طاووسًا".

وقال سفيان بن عيينة: "متجنبو السلطان ثلاثة: أبو ذر وطاووس وسفيان".

ورُوي أن ابنًا لسليمان بن عبد الملك جلس إلى جنب طاووس، فلم يلتفت إليه فقيل له: "جلس إليك ابن أمير المؤمنين، فلم تلتفت إليه!"، فقال: "أردت أن يعلم أن لله عبادًا يزهدون فيما في يديه".

وروى عبد الرزاق عن أبيه أن طاووس كان يصلي في غداة باردة مغيمة، فمر به محمد بن يوسف الثقفي أو أيوب بن يحيى في موكبه، وطاووس ساجد.

فأمر طيلسان (كساء) مرتفع فطرح عليه، فلم يرفع رأسه، حتى أنهى صلاته، فنظر طاووس فإذا الطيلسان عليه، فانتفض ولم ينظر إليه، ومضى إلى منزله.

واعظ الملوك

روى الإمام الزهري أن سليمان بن عبد الملك رأى فى الحج رجلًا يطوف بالبيت، له جمال وكمال، فقال: من هذا يا زهري؟ قال: هذا طاووس، وقد أدرك عدة من الصحابة، فأرسل إليه سليمان، فأتاه فدخل عليه في قوة المؤمن، فقال له: لو ما حدثتنا؟.

فقال طاووس: حدثني أبو موسى قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن أهون الخلق على الله عزَّ وجل من ولي من أمور المسلمين شيئًا فلم يعدل فيهم". فتغيَّر وجه سليمان وأطرق طويلًا، ثم رفع رأسه فقال: لو ما حدثتنا؟

قال: حدثني رجل من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "دعاني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى طعام في مجلس من مجالس قريش، ثم قال: إن لكم على قريش حقًا، ولهم على الناس حق،إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا ائتمنوا أدوا، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا".

وتغيَّر وجه سليمان للمرة الثانية، وأطرق طويلًا ثم رفع رأسه إليه.

وقال: لو ما حدثتنا؟. فقال: حدثني ابن عباس: أن آخر آية نزلت من كتاب الله: "وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ". (البقرة:281).

إن العالم بعلمه وإيمانه يرتفع حتى يصير كالجبل، ويتضاءل أمامه الأمراء والخلفاء حتى يصيروا كالذباب.. إنما جرَّأه على هؤلاء أنه لم يكن يطمع في شيء عندهم، ولا يخافهم على شيء عنده.

من مأثوراته

قال ابنه عبد الله: "قال أبي: يا بني صاحب العقلاء، تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهال فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن لكل شيء غاية، وغاية المرء حسن عقله".

وفاته

توفي حاجًا بالمزدلفة أو بمنى في 7 ذي الحجة سنة 106 هـ، فلما حمل أخذ (أمسك) عبد الله بن الحسن المثنى بقائمة سريره، فما تركها حتى بلغ القبر، وكان هشام بن عبد الملك حاجًّا تلك السنة، فصلى عليه.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.