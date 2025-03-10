المجددون، مكحول بن أبي مسلم "إمام أهل الشام"

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".



ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.

ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينة والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.



وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.

مكحول بن أبي مسلم.. توفي سنة 112 هـ

عالم أهل الشام. اعتبره ابن الأثير الجزري أحد المجددين على رأس المائة الأولى بصفته أحد فقهاء الشام.

هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن كسرى. كان فقيها، عالما.

فقيه الشام في عصره، من حُفاظ الحديث، أصله من فارس، ومولده بكابل (عاصمة أفغانستان حاليا)، ترعرع بها، وسُبِي، وصار مولى لامرأة بمصر، من هذيل، فنُسب إليها، وأُعتق وتفقَّه.

رحل في طلب الحديث إلى العراق، فالمدينة، وطاف كثيرا من البلدان، واستقر في دمشق.

ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا، وكان لا يفتي حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذا رأي والرأي يخطئ ويصيب.

وكان مُقامه بدمشق. وكان في لسانه عجمة ظاهرة، ويبدِّل بعض الحروف بغيره، قال نوح بن قيس: سأله بعض الأمراء عن القدر، فقال: "أساهر أنا". (يقصد أساحر أنا).

رواية الحديث النبوي

أرسل عن: النبي، صلى الله عليه وسلم، أحاديث. وأرسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم؛ كأُبي بن كعب، وثوبان، وعبادة بن الصامت، وأبي هريرة، وأم أيمن، وعائشة، وغيرهم.

وروى أيضا عن بعض قدماء التابعين، في الغالب لم يقابلهم؛ كأبي مسلم الخولاني، ومسروق.

وحدَّث عن: واثلة بن الأسقع، وأبي أمامة الباهلي، وأنس بن مالك، ومحمود بن الربيع، وشرحبيل بن السمط، وسعيد بن المسيب، وغيرهم.

قيل إنه كان مولى لامرأة، فأعتقته.. وهو من التابعين. وسمع من أنس بن مالك.

طلبه للعلم

وقال ابن إسحاق، سمعت مكحولا يقول: طفت الأرض كلها في طلب العلم.

وقال: عُتقت بمصر، فلم أدع بها علما إلا احتويتُ عليه فيما أرى، ثم أتيتُ العراق، فلم أدع بها علما إلا احتويتُ عليه فيما أرى، ثم أتيتُ المدينة، فلم أدعْ بها علما إلا احتويتُ عليه، ثم أتيتُ الشام، فغربلتُها، كل ذلك أسأل عن النفل، فلم أجد أحدا يخبرني عنه، حتى مررت بشيخ من بني تميم يقال له "زياد بن جارية" جالسا على كرسي، فسألته. فقال: حدثني حبيب بن مسلمة، قال: شهدت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نفل في البداءة الربع، وفي الرجعة الثلث. (يعني في الغنائم بعد الحروب).

مكانته

وقال الزهري: العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن بالبصرة، ومكحول بالشام.

وكان سليمان بن موسى يقول: إذا جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري، قبلناه، وإذا جاءنا من الشام عن مكحول، قبلناه، وإذا جاءنا من الجزيرة عن ميمون بن مهران، قبلناه، وإذا جاءنا من العراق عن الحسن، قبلناه، هؤلاء الأربعة علماء الناس في خلافة هشام.

موقفه من الحكام

يُروى أن يزيد بن عبد الملك أقبل إلى مكحول، في أصحابه، فهممنا بالتوسعة له، فقال مكحول: "مكانكم، دعوه يجلس حيث أدرك".

وقال سعيد بن عبد العزيز: كان مكحول أفقه من الزهري، مكحول أفقه أهل الشام.

وقال عثمان بن عطاء: كان مكحول رجلا أعجميًّا لا يستطيع أن يقول: "قلْ"، يقول: "كلْ"، فكل ما قال بالشام قُبِلَ منه.

وقيل أيضا: لم يكن في زمن مكحول أبصر بالفتيا منه.

إمام أهل الشام

وقال محمد بن عبد الله بن عمار: مكحول إمام أهل الشام.. ووصفه العجلي: تابعي، ثقة.

وقال أبو حاتم: ما بالشام أحد أفقه من مكحول.

عبادته

قال سعيد بن عبد العزيز: لم يكن عندنا أحد أحسن سمتًا في العبادة من مكحول، وربيعة بن يزيد.



كان مكحول يصوم يوم الاثنين والخميس، وكان يقول: ولد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، وترفع أعمال بني آدم يوم الاثنين والخميس.

وعن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت مكحولًا يقول: "رأيتُ رجلًا يصلي، وكلما ركع وسجد بكى، فاتهمتُه أنه يرائي ببكائه، فحُرمتُ البكاء سنة".

توفي في دمشق، سنة 112 هـ.



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