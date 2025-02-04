الثلاثاء 04 فبراير 2025
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محافظات

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد اللواء  علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2025-2024م، بنسبة نجاح 82.27%.

 كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.09%، واعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، واعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 100%.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ

وتوفر فيتو خدمة الاطلاع علي نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة كفر الشيخ بالاسم وورقم الجلوس من هنـــــــا 

نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس 

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 66 ألفًا و259 طالبا وطالبة، تغيب منهم 235طالبًا، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 66 ألفًا 24 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 82.27%



جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة غادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وتامر وهدان، مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجه محافظ كفرالشيخ، التهنئة للطلاب المتفوقين والناجحين،  وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

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