الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالاسم ورقم الجلوس، اعتمد محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب، اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية رسميًا، بنسبة نجاح 76.51%.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في الأقصر 

 وأوضح  الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن نسبة النجاح لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للفصل الدراسى الأول 76.51 %،  و نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 100%، بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى للفصل الدراسى الأول 56 %، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 100%.

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال اسم الطالب ورقم جلوسه بالضغط هنا.

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