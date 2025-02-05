رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد أعمال ازدواج خط المياه بالحي الصناعي

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، أعمال ازدواج الخط الناقل للمياه بقطر 900 مم المغذي للحي الصناعي بالمدينة، في إطار الحرص على تعزيز البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية قوية.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف من موقع العمل أهمية هذا المشروع لضمان استمرار وانتظام ضخ المياه للمنطقة الصناعية، خاصة في حالات الطوارئ أو الأعطال، تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة توفير مرافق متطورة لدعم الأنشطة الاستثمارية والصناعية.

رافقها خلال الجولة المهندس عبد الحميد محمد محمود، نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى عبده، معاون رئيس الجهاز، حيث شملت الجولة تفقد مسار الخط الناقل من رافع المياه حتى بداية شبكة التوزيع الداخلية بالحي الصناعي، مع التشديد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وسرعة الإنجاز لضمان تشغيل الخط وفق الجدول الزمني المحدد.

يأتي هذا المشروع كجزء من خطة شاملة لتحسين خدمات المياه بمدينة السويس الجديدة، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة الخدمات الحيوية بالمدينة الواعدة.

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد سير العمل بالحي اللاتيني ومحطة تحلية مياه الشرب، ومشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والمدينة التراثية، لمتابعة سير العمل بها، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بمكونات الحي اللاتيني، حيث تفقد إحدى الوحدات بالمشروع، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها بالمسطحات الخضراء، وموقف المبيعات بالمشروع، بجانب تفقد منطقة الخدمات، وتفقد أعمال الطرق والممشى بالمشروع، حيث يقام المشروع على مساحة 398.79 فدان ويتكون من 6 مناطق تتكون من 65 مجمعا سكنيا بإجمالي عدد 10597 وحدة سكنية، والمشروع يقع بالمنطقة الشاطئية ويحتوي على مسطحات خضراء ومناطق وخدمات ومواقف للسيارات.

كما تفقد وزير الإسكان المشروع السكني الذى يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتكون من 83 عمارة بإجمالي 1992 وحدة سكنية، حيث تابع الوزير أعمال المرافق والإنشاءات والتشطيبات الجاري تنفيذها بالمشروع، موجها في هذا الصدد بضغط الأعمال بالمشروع والانتهاء من الواجهات الخاصة بعدد من العمارات.

وانتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد مشروع المدينة التراثية، مرورا بالركاب، حيث تابع أعمال المسطحات الخضراء والطرق، والمتحف والجراج، موجهًا بإزالة المخلفات الناتجة عن الأعمال الانشائية والانتهاء من المسطحات، وحصر كافة الاحتياجات بالمشروع والوقوف على كافة المعوقات والعمل على تذليلها، ومشددا على ضرورة الانتهاء من باقى المنشآت بالمدينة التراثية لخدمة سكان وزوار مدينة العلمين الجديدة.

وتبلغ مساحة المدينة التراثية 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، حيث تشتمل المدينة التراثية على مجموعة من المنشآت، ومنها (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل العديد من تلك المنشآت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.