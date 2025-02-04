وزير الإسكان خلال تفقده لـ"كمبوند مزارين": متابعات يومية للمشروعات بالعلمين الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير العمل به، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروع.

وتجول وزير الإسكان بمكونات "كمبوند مزارين"، مستمعا لشرح تفصيلي لكافة الأعمال، حيث أشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، الى ان المشروع يتم تنفيذه على مساحة 700 فدان تقريبًا، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 7498 وحدة، بجانب المحال التجارية.

وتابع وزير الإسكان حجم الأعمال والمبيعات بالوحدات سواء السكنية أو المحال، كما تابع أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بموقع المشروع، وأعمال المسطحات الخضراء، حيث أثنى الوزير على ما تم في حجم الأعمال بعدد من مكونات المشروع، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها، وضرورة المتابعة اليومية للمشروع، وضغط معدلات التنفيذ، وسرعة تشطيب الواجهات لعدد من العمارات والفيلات.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال التنفيذ ببرج LD07، ضمن الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، حيث تفقد غرفة نظام التبريد الخاصة بتكييف الهواء بالبرج لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات.

ووجه وزير الإسكان، بحصر مختلف الاحتياجات لكل الأعمال الجارية واستمرار المتابعة اليومية على الأرض للمشروعات، بشكل دقيق، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بتفقد أعمال ورفع كفاءة طريق الخدمة من مارينا 1 إلى مارينا 3، وكذا أعمال مشروع بحيرة "نيو مارينا"، والمشروعات السكنية بمارينا 8، والموقع العام لمشروع M8 bythe lake، يرافقه مسئولو الوزارة، والمشروعات، ورئيس جهاز القرى السياحية.

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي للموقف التنفيذي لمشروع بحيرة "نيو مارينا"، حيث أكد رئيس جهاز القرى السياحية، الدكتور مهندس محمد خلف الله، ان المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفق مائي وبحيرة نيو مارينا، ويقع المشروع على مساحة إجمالية 820.000م2، مشيرا إلى أن معدل التنفيذ لحجم الحفر اليومي تزايد من ٣٠ ألف متر مكعب/يوم إلى 40 ألف متر مكعب/يوم.

وواصل وزير الإسكان جولته بتفقد مشروع مارينا 8 متابعا حجم الأعمال الموجودة بالانشاءات والوحدات المقامة بجانب متابعة أعمال المرافق والطرق بالمشروع، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية 179 فدانا، والذي من المقرر أن يضم منطقة الشاليهات والفيلات بعدد 243 مبنى بإجمالي 917 وحدة تقريبًا.

كما تفقد الوزير الأعمال الجارية ببوابة مارينا ٢ وأعمال الإنارة، حيث أشاد بالتصميم الخاص بالبوابة، ووجه بتوحيد وتطبيق التصميم بكل البوابات الخاصة بمارينا، بجانب متابعة أعمال ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، كما وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال ورفع المخلفات الموجودة بالمشروعات وجانبي الطرق بها.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بقرى مارينا السياحية، نظرًا لأهمية القرى السياحية الواقعة بالساحل الشمالي، وما شهده العام الماضي من إقبال كبير.

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