وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بالعلمين الجديدة والساحل

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، بعقد اجتماع بمقر جهاز المدينة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالى الغربى، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، ومنها (مدينة العلمين الجديدة – رأس الحكمة – المنطقة غرب الضبعة – مارينا ٨)، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة قطاعات الساحل الشمالى الغربى والقرى السياحية.

وفي مستهل الاجتماع، استمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي، عن المشروعات الجاري تنفيذها من أعمال المرافق بمنطقة رأس الحكمة والمشروعات الجارية بالمنطقة بكل القطاعات بها، وتنمية المناطق المحيطة، بجانب استعراض مستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضى البديلة بمنطقة “شمس الحكمة”، والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقًا للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

واستعرض الوزير المقترحات والمخططات التنموية المستقبلية، بغرب رأس الحكمة، وفي هذا الشأن وجه الوزير بالتنسيق لعقد اجتماع مع الكيانات والشركات العاملة بتلك المنطقة لبحث الموقف التنفيذي للأعمال لتعظيم الاستفادة من تلك المناطق وتنميتها مستقبليا، وتأكيد العمل على المشروعات والنشاط السياحي والفندقي لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بالمنطقة.

كما استعرض وزير الإسكان، موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” بمنطقة غرب الضبعة، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى، بجانب استعراض موقف تسليم الأراضي والمخطط الخاص بالمنطقة، والموقف التنفيذي لأعمال المرافق بالمشروع شاملة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق.

وتابع الوزير، سير العمل بمشروع مارينا ٨ والمشروعات السكنية بها وأعمال تنسيق الموقع العام وطريق الخدمة وشبكة الكهرباء، وموقف تنفيذ البحيرة بـ”نيو مارينا”، ومشروع “مارينا 8 على البحيرة”، بجانب متابعة مخطط تكثيف أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، وعددا من الفرص الاستثمارية، وفي هذا الشأن وجه الوزير بضغط أعمال الطرق بالمشروع، للانتهاء من كافة الأعمال في المدد المخطط لها.

كما تابع المهندس شريف الشربيني موقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعات (كمبوند مزارين ـ الحى اللاتيني – الأبراج الشاطئية – غيرها) بمدينة العلمين الجديدة، بجانب استعراض خطط تشغيل المدينة في كافة المشروعات الخدمية.

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