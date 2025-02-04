الثلاثاء 04 فبراير 2025
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وزير الإسكان يتفقد مشروعات الطرق والوحدات وأعمال البحيرات بـ "مارينا بالساحل الشمالي"

شريف الشربيني
شريف الشربيني

استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بتفقد أعمال ورفع كفاءة طريق الخدمة من مارينا 1 إلى مارينا 3، وكذا أعمال مشروع بحيرة "نيو مارينا"، والمشروعات السكنية بمارينا 8، والموقع العام لمشروع M8 bythe lake، يرافقه مسئولو الوزارة، والمشروعات، ورئيس جهاز القرى السياحية.

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلي للموقف التنفيذي لمشروع بحيرة "نيو مارينا"، حيث أكد رئيس جهاز القرى السياحية، الدكتور مهندس محمد خلف الله، ان المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفق مائي وبحيرة نيو مارينا، ويقع المشروع على مساحة إجمالية  820.000م2، مشيرا إلى أن معدل التنفيذ لحجم الحفر اليومي تزايد من ٣٠ ألف متر مكعب/يوم إلى 40 ألف متر مكعب/يوم.

وواصل وزير الإسكان جولته بتفقد مشروع مارينا 8 متابعا حجم الأعمال الموجودة بالانشاءات والوحدات المقامة بجانب متابعة أعمال المرافق والطرق بالمشروع، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية 179 فدانا، والذي من المقرر أن يضم منطقة الشاليهات والفيلات بعدد 243 مبنى بإجمالي 917 وحدة تقريبًا.

كما تفقد الوزير الأعمال الجارية ببوابة مارينا ٢ وأعمال الإنارة، حيث أشاد بالتصميم الخاص بالبوابة، ووجه بتوحيد وتطبيق التصميم بكل البوابات الخاصة بمارينا، بجانب متابعة أعمال ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، كما وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال ورفع المخلفات الموجودة بالمشروعات وجانبي الطرق بها.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بقرى مارينا السياحية، نظرًا لأهمية القرى السياحية الواقعة بالساحل الشمالي، وما شهده العام الماضي من إقبال كبير.

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