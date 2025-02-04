سحب واسترداد عدد من المحال التجارية بمدينة 15 مايو

أعلن المهندس علي محمد سعد رئيس جهاز مدينة 15 مايو سحب واسترداد عدد من المحلات في إطار إعادة الانضباط واسترداد حقوق الدولة.

وأكد أنه تم اليوم سحب واسترداد المحلات أرقام (5 - 6 - 19) بالمجاورة 6 المرحلة الأولى بالقرار رقم (١٩٣) والتي كانت تحت إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي بإلغاء تخصيص المحلات المذكورة.

وجرت عملية الاسترداد بالتنسيق بين جهاز المدينة، شرطة التعمير، قسم شرطة 15 مايو، وإدارة الأمن بالجهاز، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوجود مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بشروط التعاقد والاستغلال غير القانوني للمحال.

وأكدت الجهات المختصة استمرار حملات المتابعة الميدانية لضبط المخالفات واسترداد أي أملاك للدولة يتم استخدامها بطرق غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

معايير لضبط جودة التنفيذ ومراقبة جودة الخامات

كشف المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة عن وضع معايير لضبط جودة التنفيذ ومراقبة جودة الخامات المستخدمة في مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، كما تم تشكيل لجنة لاعتماد العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات قبل التوريد، بالتنسيق مع وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان للوصول للمستوى اللائق لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

حيث تابع المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر الجديدة، الموقف التنفيذي للتشطيبات النهائية وأعمال تنسيق الموقع العام لعمارات المرحلة الخامسة بمنطقة غرب المطار، والتي يبلغ عدد وحداتها ١٠٦٠٨ وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ عدد ٩٦٢٤ وحدة سكنية منهم.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لعمارات المرحلة السادسة والتي يبلغ عددها ٥٥ الف وحدة وسكنة.

وفي ذات السياق قام المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز بزيارات ميدانية لمواقع المرحلة السادسة، والكشف عن نموذجي واجهات المرحلة السادسة بعد اعتمادهم من وحدة الدعم الفني بالوزارة تحت اشراف الدكتور مهندس / عبد الخالق إبراهيم مساعد الوزير للشؤون الفنية.

والتشديد على الشركات المنفذة وجهات الاشراف على تكثيف معدلات الاعمال بالتوازي مع الحفاظ على جودة التنفيذ طبقا للمواصفات الهندسية المعتمدة.

كما عقد المهندس محمود مراد نائب رئيس الجهاز اجتماعًا موسعا مع مسئولي محطات الخرسانة وبحضور مديري إدارات التنفيذ والأمن للتشديد على التحقق من جودة الخامات المستخدمة في البناء، كالمياه والركام ونوعية وكميات الاسمنت المستخدم، واتخاذ عينات عشوائية لاختبارها بالمراكز البحثية المعتمدة، وإيقاف المحطات المخالفة للمواصفات الفنية واتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن حيال المخالفين.

والتشديد على تنفيذ العقوبات الفورية حيال اي مخالفات من نوعية تسريب سيارات الخرسانة بالطرق، أو إلقاء المخلفات، أو التعدي على أراضي الدولة بدون دفع رسوم حق الانتفاع المتبعة في هذا الشأن.

مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة وبذل كافة الجهود للوصول لأفضل جودة بالمشروعات القومية بالمدينة.

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