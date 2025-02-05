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رياضة

باريس سان جيرمان يفوز على لوكان بثنائية في كأس فرنسا (صور)

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه فريق لومان الذي يلعب في الدرجة الثالثة، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهم، على ملعب "ليون بولي"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا.

باريس سان جيرمان ضد لومان 

وسجل ديزيري دوي الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، وأحرز باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 71.

 

تشكيل باريس سان جيرمان ضد لومان

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي: 

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: زاجو، هيرنانديز، بيرالدو، باتشو

خط الوسط: مايولو، فابيان رويز، كفاراتسيخيليا

خط الهجوم: راموس، لي كانج إن، دوي

 

قائمة باريس سان جيرمان

واكتفى المدرب الإسباني باستدعاء 20 لاعبا للمباراة، وهم: أشرف حكيمي، برسنيل كيمبيمبي، خفيتشا كفاراتسخيليا، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، ديزيريه دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، سيني مايولو، نونو مينديس، برادلي باركولا، لوكاس بيرالدو، سافونوف، يورام زاجي، تابي، ويليان باتشو، موكيه، وأرناو تيناس.

 

يذكر أن باريس سان جيرمان تأهل بركلات الترجيح على حساب لانس في دور الـ 64 بعد التعادل 1-1، ثم أطاح بفريق سان مارسيل المغمور بالفوز 4-2 ضمن منافسات دور الـ 32.

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باريس سان جيرمان لومان كأس فرنسا كفاراتسيخيليا راموس

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