الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رياضة

كأس فرنسا، مفاجأة في قائمة باريس سان جيرمان أمام لومان

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

قرر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، استبعاد النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق الفرنسي من القائمة التي ستخوض مباراة لومان، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ16 لكأس فرنسا.

في المقابل، استدعى المدرب الإسباني 3 حراس مرمى في القائمة، وهم: الروسي ماتفي سافونوف، والإسباني أرناو تيناس، والفرنسي الشاب لويس موكيه.

قائمة باريس سان جيرمان


واكتفى المدرب الإسباني باستدعاء 20 لاعبا للمباراة، وهم: أشرف حكيمي، برسنيل كيمبيمبي، خفيتشا كفاراتسخيليا، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، ديزيريه دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، سيني مايولو، نونو مينديس، برادلي باركولا، لوكاس بيرالدو، سافونوف، يورام زاجي، تابي، ويليان باتشو، موكيه، وأرناو تيناس.

يذكر أن باريس سان جيرمان تأهل بركلات الترجيح على حساب لانس في دور ال64 بعد التعادل 1-1، ثم أطاح بفريق سان مارسيل المغمور بالفوز 4-2 ضمن منافسات دور ال32.

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