الثلاثاء 04 فبراير 2025
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رياضة

كولر يستقر علي إجراء تعديل بخط وسط الأهلي أمام بتروجيت

كولر
كولر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي إجراء تعديل علي خط وسط الفريق خلال المباراة المقبلة أمام بتروجيت المقرر لها في بطولة الدوري الممتاز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة بتروجيت الخميس القادم في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.  

وقرر كولر الدفع بـ عمر الساعي في خط وسط الأهلي أمام بتروجيت، رفقة إمام عاشور ومروان عطية. 

وكان السويسري بدء المباراة السابقة  بـ عمر السولية رفقة عاشور وعطية أمام مودرن سبورت. 

استمرار غياب خماسي الأهلي أمام بتروجيت

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود خمسة لاعبين خلال مواجهة بتروجيت، المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويواصل أشرف داري و ياسر إبراهيم وطاهر محمد ووسام أبو علي ويحيى عطية الله الغياب عن الأهلي خلال مواجهة بتروجيت وذلك بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.  

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين امس الأول ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

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