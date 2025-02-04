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رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولومان بكأس فرنسا

باريس سان جيرمان،فيتو
باريس سان جيرمان،فيتو

يواجه فريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره فريق لومان، وذلك في إطار مباريات دور الـ16 في بطولة كأس فرنسا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولومان بكأس فرنسا

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين باريس سان جيرمان ولومان، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

باريس سان جيرمان يسعى لتحقيق الفوز على لومان في مباراة اليوم وحسم تأهله للدور التالي ومواصلة مشواره من أجل التتويج بلقب بطولة كأس فرنسا.

 

باريس سان جيرمان في آخر ظهور له حقق فوزًا كبيرًا على نظيره ستاد بريست بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الدوري الفرنسي.

ويطمح باريس سان جيرمان في تقديم موسم استثنائي والتتويج بألقاب جميع البطولات التي يخوض منافساتها خلال الموسم الحالي.

باريس سان جيرمان حسم تأهله لدور الـ 16 في بطولة كأس فرنسا بعد تغلبه على فريق سانت مارسيل وهو أحد فرق دوري الدرجة الثالثة بنتيجة 4-2 وفي المقابل تغلب لومان على على فالنسيان بركلات الترجيح.

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