الشناوي أم شوبير، من يحرس مرمى الأهلي أمام بتروجيت؟

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حارس الفريق خلال المباراة المقبلة أمام بتروجيت الخميس القادم في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستمر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي في حراسة عرين القلعة الحمراء خلال مواجهة بتورجيت في الدوري المصري الممتاز على حساب محمد الشناوي الذي يفضل المدرب السويسري مارسيل كولر الاستمرار في إراحته.

وكان شوبير بدأ بالتشكيل الأساسي للأحمر أمام مودرن سبورت في المباراة الماضية والتي فاز بها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

استمرار غياب خماسي الأهلي أمام بتروجيت

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود خمسة لاعبين خلال مواجهة بتروجيت، المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل أشرف داري و ياسر إبراهيم وطاهر محمد ووسام أبو علي ويحيى عطية الله الغياب عن الأهلي خلال مواجهة بتروجيت وذلك بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأول ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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