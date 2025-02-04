أخبار الرياضة اليوم، انفراجة في مفاوضات ليفربول وصلاح، الزمالك يفاوض نجم أنجولا وغيابات تضرب صفوف الأهلي أمام بتروجيت

شهدت الساعات الماضية العديدمن الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها.

الهلال السعودي يكتفي برباعية في شباك برسبوليس

فاز نادي الهلال السعودي على برسبوليس الإيراني بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بملعب المملكة أرينا.

وسجل أهداف الهلال كل من مالكوم وكانسيلو وسالم الدوسري هدفين خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء فيما سجل برسبوليس هدفه الوحيد من علامة الجزاء في الشوط الثاني.

الزمالك يفاوض الأنجولي جيلسون دالا

تجري إدارة الزمالك مفاوضات قوية مع إدارة نادي الوكرة القطري، للتعاقد مع النجم الأنجولي جيلسون دالا.

وبحسب صحيفة العرب القطرية أن اهتمام الزمالك بالتعاقد مع النجم الإنجولي يأتي ذلك بعد خروج اللاعب من قائمة الوكرة المحلية، ليصبح مسجلًا فقط في دوري أبطال آسيا، مما يجعل انتقاله إلى الزمالك واردًا بشكل كبير.

وكان دالا على رادار نادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الحالية ولكن الصفقة لم تكتمل.

انفراجة في مفاوضات التجديد لمحمد صلاح

قالت شبكة Anfield Edition الإنجليزية إن ليفربول نجح في تجديد عقد محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان دايك، وتم توقيع العقود مع الثنائي في ظل انتهاء عقدهما مع النادي الإنجليزي نهاية الموسم الحالي.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أي إجراءات حول التجديد مع اللاعب المصري.

ويقدم محمد صلاح مستوى متميزا مع ليفربول بالموسم الحالي، إذ يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، كما صنع 13 هدفا لزملائه بالفريق، ما يضعه في قائمة أفضل لاعبي العالم.

أحمد حسام مدافع الزمالك الجديد

قال أحمد حسام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مفاوضات النادي الأبيض معه لضمه بدأت في يناير من العام الماضي، عن طريق أحد مسؤولي النادي مع وكيله، ولكن لم يتم حسم الصفقة، وأشار إلى أن المفاوضات تجددت في فترة الانتقالات الصيفية لكنها لم تكتمل أيضًا، قبل أن تتكتمل المفاوضات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي: "مباراة الزمالك أمام الجونة قد تكون من أسباب حسم الصفقة وكان هناك تحرك أسرع من مسؤولي الزمالك بعد المباراة وخاصة بعد إصابة التونسي حمزة المثلوثي الذي أتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الملاعب".

وأشار أحمد حسام إلى أن مركزه الأساسي مدافع، وقد يشارك أحيانًا في مركز الظهير الأيسر، موضحًا أنه يجيد اللعب بقدمه اليسرى.

وأضاف أنه تحدث مع كريستيان جروس المدير الفني للفريق الذي تمنى له التوفيق وحرص على تحفيزه بصورة إيجابية.

وأوضح مدافع الزمالك أنه سبق وتدرب مع عدد من اللاعبين في المنتخب الأولمبي أمثال حسام عبد المجيد ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وحسام أشرف وسيساعدونه على التأقلم بشكل أسرع مع الزمالك.

وقال أحمد حسام: "طموحاتي مع الزمالك تتمثل في الفوز بكل البطولات، خاصة وأن الزمالك فريق كبير ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، والجماهير تطمع في حصد كل البطولات وسنسعى لإسعادهم وتحقيق كل الألقاب".

عمر جابر يتعافى من الإصابة

شارك عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك عمر جابر في الفقرة البدنية بجانب جزء من تدريبات الكرة في إطار البرنامج الموضوع له لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

غيابات الأهلي أمام بتروجيت

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود خمسة لاعبين خلال مواجهة بتروجيت، المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لمواجهة بتروجيت الخميس القادم في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويواصل أشرف داري و ياسر إبراهيم وطاهر محمد ووسام أبو علي ويحيى عطية الله الغياب عن الأهلي خلال مواجهة بتروجيت وذلك بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.

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