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رياضة

أخبار الأهلي، موعد ظهور بن شرقي الأول وتشكيل الأحمر الأقرب لمباراة بتروجت

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة بتروجت الخميس القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بتروجت 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 

الدفاع: كريم الدبيس ومصطفى العش ورامي ربيعة ومحمد هاني 

الوسط: مروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور 

الهجوم: أفشة وحسين الشحات وجراديشار 

تمسك مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بضم جناح أجنبي جديد في ميركاتو الشتاء الحالي قبل إغلاق باب القيد مؤكدا حاجة الفريق الي لاعب أجنبي جديد خاصة في ظل عدم توفير بديل سوى أشرف بن شرقي بعد رحيل الثنائي رضا سليم وبيرسي تاو. 

استقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة مختار مختار علي تأجيل حسم ملف تفعيل بند شراء يحيى عطية الله لاعب الفريق الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي. 

وقال مصدر إن هناك استقرارا على تأجيل حسم الأمر انتظار للتأكد من قدرة اللاعب المغربي على تحقيق الاضافة مع الفريق حال تفعيل بند شراءه من سوتشي الروسي. 

قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يسعى لتجهيز أحمد رضا الوافد الجديد من أجل منحه فرصة الظهور الأول أمام بتروجت الخميس القادم، حيث انضم اللاعب إلى صفوف الأهلي قادما بتروجت في الانتقالات الشتوية الحالية. 

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بتروجت.

يدخل الفريق معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة الفريق البترولي. 

يجهز مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعب المغربي أشرف بن شرقي من أجل المشاركة في مباريات الفريق حيث تأكد غياب اللاعب عن مباراة بتروجت الخميس القادم وهناك محاولات من أجل تجهيز اللاعب لمباراة غزل المحلة المقرر لها الثلاثاء القادم. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر  لمواجهة بتروجت الخميس القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين امس الأول ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

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الأهلي كولر الأهلي وبتروجت

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