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رياضة

محمود جهاد: مفاوضات الزمالك لضمي بدأت من سنة (فيديو)

محمود جهاد
محمود جهاد

قال محمود جهاد لاعب وسط فريق الزمالك المنضم مؤخرًا من نادي فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية إن مفاوضات الفريق الأبيض لضمه بدأت منذ عام تقريبًا.

وأضاف اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك:" رغبتي كانت اللعب للزمالك منذ أول يوم تفاوض فيه النادي معي ولكن القرار كان في يد إدارة نادي فاركو، وفي فترة الانتقالات الشتوية وافق مسؤولو فاركو على رحيلي للقلعة البيضاء".

وواصل محمود جهاد قائلًا: "انتقالي من فريق كبير مثل فاركو إلى نادي الزمالك الذي ينافس على البطولات يجعل طموحي كبيير للمنافسة على كافة البطولات وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني والجماهير".


وتابع قائلًا: "توقعت ردود أفعال الجماهير وهي إيجابية وأسعى لأن أكون على قدر المسؤولية، وأهلي فخورين بانتقالي لنادي الزمالك".

وأضاف محمود جهاد أن طموحاته مع الزمالك تتمثل في الفوز بكل البطولات، وأن يساعد الفريق وأن يكون جزء من رحلة الفريق في تحقيق البطولات.

وواصل اللاعب قائلًا: "المنافسة بيني وبين زملائي سأستفيد منها، ونستطيع أن نساعد النادي كي يكون رقم واحد".

وتابع: "الأجواء لن تكون غريبة بالنسبة لي في النادي لأن هناك بعض اللاعبين الذين لعبت معهم من قبل في المنتخبات وكنت على تواصل معهم قبل انتقالي للزمالك".
واختتم محمود جهاد قائلًا:" أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وأن أساهم مع النادي في تحقيق البطولات في الفترة المقبلة".

 

وكان محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المنضم حديثًا من صفوف فاركو، انتظم في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة  الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب إعلان الزمالك في وقت سابق التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فاركو بعقد يمتد لمدة ٤ مواسم ونصف.

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