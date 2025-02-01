محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية، 3 أرقام جديدة يحققها في مباراة ليفربول وبورنموث، 6 أهداف تفصل الفرعون عن إنجاز جديد في الدوري الإنجليزي

بعد أن سجل النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين لفريقه ليفربول، أمام مضيفه بورنموث مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج أصبح صلاح خامس لاعب فقط في تاريخ البريميرليج، يسجل 20 هدفًا أو أكثر في 5 مواسم مختلفة، بعد آلان شيرر (7 مرات)، سيرجيو أجويرو وهاري كين (6) وتيري هنري (5).

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم

وجاء هدفا محمد صلاح في الدقيقة 30 من ركلة جزاء و75، رافعا رصيده إلى 21 هدفا، في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم.

محمد صلاح يحقق 3 أرقام قياسية في مواجهة ليفربول وبورنموث

وتخطى محمد صلاح أيضًا عدد الأهداف التي سجلها أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد (177)، في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 178 هدفا، منفردًا بالمركز السادس في لائحة الهدافين التاريخيين، بفارق 6 أهداف فقط خلف سيرجيو أجويرو، صاحب المركز الخامس.

كما رفع الفرعون المصري رصيده إلى 11 هدفا، في 12 مباراة خاضها مع ليفربول ضد بورنموث، ليعزز مكانته كهداف تاريخي لهذه المواجهة.

قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي كالتالي

260 هدفا.. الآن شيرار

213 هدفا.. هاري كين

208 أهداف.. واين روني

187 هدفا.. أندي كول

184 هدفا.. أجويرو

178 هدفا.. محمد صلاح

177 هدفا.. لامبارد

175 هدفا.. تييري هنري

6 أهداف تفصل محمد صلاح عن إنجاز جديد في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحتاج إلى 6 أهداف فقط، ليصبح الهداف الأجنبي التاريخي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يفوز على بورنموث بهدفي صلاح

حقق فريق ليفربول فوزا ثمينا على مضيفه بورنموث بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيتاليتي مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وكانت مباراة الدور الأول بين ليفربول ضد بورنموث، على ملعب "الأنفيلد" انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

وضم تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

وبهذه النتيجة يواصل ليفربول تصدره لبطولة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، في حين أن فريق بورنموث لديه 40 نقطة في المركز السابع.

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