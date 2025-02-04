ارتفاع حصيلة حادث إطلاق النار بمدرسة في السويد إلى 10 قتلى

أعلنت الشرطة السويدية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة إلى نحو 10 قتلى.

حادث إطلاق نار بمدرسة في السويد

وفي وقت سابق من اليوم، كانت الشرطة السويدية، أفادت بإصابة عدة أشخاص في حادث إطلاق نار بمدرسة في مدينة أوريبرو.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، ذكرت الشرطة، في بيان: "وقع إطلاق نار في المدرسة. أصيب أربعة أشخاص بالرصاص. خطورة الإصابات غير واضحة. العملية مستمرة".

وأضافت بعد دقائق أن شخصا خامسا أصيب بالرصاص.

وأظهرت صور من مكان الحادث انتشار الشرطة مع العديد من سيارات الإسعاف والطوارئ.

انتشار عناصر الشرطة السويدية في موقع الحادث

وقال وزير العدل السويدي، جونار سترومر، لوكالة الأنباء السويدية (تي تي)، إن "التقارير بشأن أعمال العنف في أوريبرو، خطيرة للغاية. ويتواجد أفراد الشرطة في موقع الحادث، والعملية جارية على قدم وساق".

وأضاف الوزير أن "الحكومة على اتصال وثيق بالشرطة، وتتابع التطورات عن كثب".

وكانت الشرطة السويدية، قالت إنها تستجيب لتهديد بشن هجوم دام عند مدرسة في أوريبرو.

وتقع المدرسة على بعد نحو 200 كيلومتر (125 ميلا) غرب ستوكهولم.

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