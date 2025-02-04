وكيل وزارة الصحة بالشرقية يستقبل فريق المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة

استقبل الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الشرقية، زيارة إشرافية من فريق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الصحة والسكان، تضم المهندس الاستشارى رانيا توفيق، وزينب عادل، وذلك اليوم الثلاثاء، بمكتب وكيل الوزارة.

الحضور من أعضاء اللجنة الإشرافية

وذلك في حضور الدكتورة علا يوسف مديرة فريق المراجعة الفنية والإكلينيكية والدكتور يوسف عامر والدكتور خالد عيد أعضاء الفريق، والسيد فكري مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وسيد صبري من إدارة المراجعة بالمديرية.

عرض ماتم رصده من إيجابيات وسلبيات

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن اللقاء تناول متابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للزيارات السابقة على منافذ تقديم الخدمة (الرعاية الأولية - المستشفيات العلاجية)، وعرض ما تم رصده من إيجابيات وسلبيات

انتظام سير العمل بتلك المنافذ

بالاضافة الى عرض نقاط القوة ونقاط الضعف، والوقوف علي أي معوقات أو أي احتياجات لازمة لانتظام سير العمل بهذه المنافذ، مع التركيز على الحلول العملية لتحسين الأداء وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

تلافى السلبيات السابقة

وأكد الدكتور هاني جميعة على التزام مديري العموم ومديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات بتلافي كافة السلبيات السابقة في أماكن المرور السابقة، مع تطبيق النقاط المميزة بكافة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية وهو ماياتى في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة،

تطبيق اللوائح المخزنية المحددة

كما تم أثناء اللقاء التأكد من تطبيق كافة اللوائح المخزنية المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان بإدارة التموين الطبي والمخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية، وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير في كافة المنشآت الصحية، وتعزيز آليات الرقابة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة واستمرار تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

تحسين مستوى العنصر البشرى

وقال وكيل الوزارة ان هذه الزيارات تهدف إلي تحسين مستوى أداء العنصر البشري، وتحسين جودة أداء الخدمة الصحية، من خلال المرور علي مختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والوقوف على أي سلبيات من شأنها تحسين الجانب الفني والإداري في أداء العاملين، وحل المشكلات والتحديات التي تواجه إنتظام سير العمل،

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