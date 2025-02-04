الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحيفة تكشف أسباب اقتراح ترامب لأوكرانيا بشأن المعادن مقابل المساعدات

ترامب
ترامب

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد المعادن النادرة في أوكرانيا، وذلك مقابل استمرار الدعم العسكري والاقتصادي لكييف.

 

أوكرانيا تستهدف تعزيز العلاقات مع ترامب 

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاقتراح يرتبط باستراتيجية أوكرانية تهدف إلى تعزيز العلاقات مع إدارة ترامب، عبر السماح لواشنطن بالاستفادة من المعادن الحيوية، التي تعد عنصرًا أساسيًا في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

ويأتي هذا الكشف وسط تصاعد التوترات بشأن إمدادات المعادن النادرة عالميًا، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على الصين في هذا المجال، ما يجعل أوكرانيا لاعبًا استراتيجيًا في تأمين هذه الموارد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب المعادن
ads

الأكثر قراءة

ليست زوجته، قصة رزان سفور مرافقة أحمد الشرع فى السعودية (فيديو)

ليست مصر أو الأردن، تقارير إسرائيلية: خطة لنقل فلسطينيي غزة إلى دولة ثالثة

الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق من طقس الغد

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يواصل الارتفاع في سوق العبور

القصة الكاملة لأزمة محمود الشحات أنور.. صاحب العزاء يتهمه بالتغيب بسبب 150 ألف جنيه.. الشيخ ينفي والنشطاء يعلنون غضبهم.. والإفتاء تحسم الجدل عن حكم تقاضي الأجر عن التلاوة

أبرز 10 معلومات عن بلال بوطوبة المرشح للانتقال لـ الأهلي

أسعار الكنافة والقطايف 2025، انخفاض 10 جنيهات بعد استقرار الدقيق

منوعات

المزيد

دراسة: تلوث الهواء يرفع معدلات سرطان الرئة بين غير المدخنين عالميا

"سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمار Starlink خلال أيام

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 4/2/2024

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع لـ 76 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يواصل الارتفاع في سوق العبور

انخفاض الثوم وارتفاع الليمون، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع صوت الحمار في المنام وعلاقته بخسارة الكثير من الأموال

معنى سرابيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة إبراهيم (فيديو)

ما حكم تكرار العمرة في السَّفرة الواحدة واليوم الواحد؟ الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية