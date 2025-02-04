صحيفة تكشف أسباب اقتراح ترامب لأوكرانيا بشأن المعادن مقابل المساعدات

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن رغبته في التوصل إلى اتفاق يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد المعادن النادرة في أوكرانيا، وذلك مقابل استمرار الدعم العسكري والاقتصادي لكييف.

أوكرانيا تستهدف تعزيز العلاقات مع ترامب

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاقتراح يرتبط باستراتيجية أوكرانية تهدف إلى تعزيز العلاقات مع إدارة ترامب، عبر السماح لواشنطن بالاستفادة من المعادن الحيوية، التي تعد عنصرًا أساسيًا في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

ويأتي هذا الكشف وسط تصاعد التوترات بشأن إمدادات المعادن النادرة عالميًا، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على الصين في هذا المجال، ما يجعل أوكرانيا لاعبًا استراتيجيًا في تأمين هذه الموارد.

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