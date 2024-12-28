التأمين الصحي بالشرقية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي ويكرّم العاملين المتميزين لعام 2024

عقد الدكتور رضا الديب مديرعام فرع التامين الصحى بمحافظةالشرقية اجتماع المجلس التنفيذى لفرع الشرقية وذلك فى حضورالدكتور محمد أبو هاشم نائب مدير الفرع وحضور كل من مديرى الإدارات بالفرع ومديرى المناطق ومديرى المستشفيات ومسئولى أقسام الشئون الطبية بالفرع

كلمة مدير الفرع

وقد ألقى الدكتور مدير عام الفرع كلمة الافتتاح رحب فيها بالحضور، وقدم التهنئة لجميع العاملين بالفرع ووحداته بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، وتمنى للجميع عام سعيد

معاملة المترددين على وحدات الفرع بالحسنى

كما أكد على ضرورة معاملة المرضى والمترددين على وحدات الفرع المختلفة معاملة حسنة وتسهيل إجراءات تلقى الخدمة الطبية لهم.حيث تمت مناقشة الموضوعات الهامة التى تخص وحدات الفرع المختلفة وكيفية تطوير الوحدات لتأدية خدمات متميزة كما تم مناقشة اجندة الاجتماع المعدة لذلك وما يستجد من أعمال.

تكريم العاملين المتميزين بالفرع

وفى نهاية الاجتماع قام بتكريم الموظف المثالى بوحدات الفرع المختلفة لعام 2024 وهم زينب ابراهيم حسن بادارة التموين الطبى بالفرع وخالد محمود عبدالمقصود رئيس قسم المراجعة بالفرع وجمال عطية عبدالحميد بالمنطقة الطبية بالزقازيق ومحروس محمد محمد بمستشفى المبرة ونبيل محمد غريب باللجنة الطبية الزقازيق ومحمد على محمد بالمنطقة الطبية بفاقوس وحنان محمد عوض بالمنطقة الطبية بأبوكبير

سامح مجاهد مدير رعاية العاملين بالفرع

بالإضافة إلى علاء الدين يوسف حفنى المنطقة الطبية بالعاشر سليم محمد قياتى مستشفى العاشر نبيلة عبدالحليم شحاتة باللجنة الطبية بالعاشر، والشكر لسامح مجاهد مدير رعاية العاملين بالفرع للإعداد والتحهيز لإجراءات تكريم الموظف المثالى.

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