الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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التأمين الصحي بالشرقية يتابع مبادرة "الأنيميا" بمدارس الإبراهيمية

التأمين الصحى بالشرقية
التأمين الصحى بالشرقية يتابع مبادرة الأنيميا بالإبراهيمية

قام الدكتور محمد أبو هاشم  نائب مدير فرع التأمين الصحى بـمحافظة الشرقية ويصاحبه محمد حسنى. مدير السلامة والصحة المهنية بالفرع وحنان محمود مسئول تمريض مكافحة العدوى بالفرع بالمرور على عيادة الإبراهيمية للتأمين الصحى ومدارس المركز 

تكليفات مدير التأمين الصحى بالشرقية لمسئولي مركز الكبد بالزقازيق

توجيهات الدكتور مدير عام الفرع ووزير الصحة

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا الديب مدير عام الفرع بالشرقية والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والدكتور محمد السيد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى وذلك بمداومة المرور على قطاعات التأمين الصحى المختلفة بنطاق محافظة الشرقية  

نائب مدير فرع التامين الصحى بالشرقية - فيتو
نائب مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية - فيتو

المستقبلون لنائب مدير عام فرع 

كان فى استقباله الدكتورة علا كمال مدير منطقة ابوكبير والدكتورة  شيرين عبد العال السيد مدير عيادة الإبراهيمية بالإضافة إلى عصام سعيد مدير مالى وادارى منطقة ابو كبير وإيمان أحمد بتفتيش المنطقة.

المرور على فريق المسح بالمدرسة 

أبوهاشم قام بالمرور على مدرسة اللغات بالابراهيمية حيث تم المرور على فريق المسح بالمدرسة والاطمئنان على توافر المستلزمات والتاكيد على الالتزام بتنفيذ تعليمات وشروط المبادرة وفحص الطلاب.

التأمين الصحي بالشرقية يتفقد المنشآت الطبية في فاقوس

نائب مدير فرع التامين الصحى بالشرقية - فيتو
نائب مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية - فيتو

تواجد الطاقم الطبي والعاملين 

ثم توجه إلى عيادة الإبراهيمية حيث تم الاطمئنان على تواجد الطاقم الطبى والعاملين ومتابعة تأدية الخدمة الطبية للمرضى وسير العمل بها حيث قام بتفقد جميع العيادات واطمأن على توافر الأدوية بالصيدلية كما تم المرور على مدرسة التمريض والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

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مكافحة العدوى بالفرع الدكتور محمد ابوهاشم نائب مدير الفرع الدكتور رضا الديب مدير عام الفرع محمد حسني مدير السلامة والصحة المهنية حنان محمود

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