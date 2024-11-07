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تكليفات مدير التأمين الصحى بالشرقية لمسئولي مركز الكبد بالزقازيق

مدير فرع التأمين
مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد مركز الكبد بالزقازيق

 أجرى الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية، جولة تفقدية بمركز علاج أمراض الكبد بمدينة الزقازيق لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة  للمرضى المترددين على المركز.

التأمين الصحي بالشرقية يتفقد المنشآت الطبية في فاقوس

توجيهات وزير الصحة  

 جاء ذلك فى إطار متابعة الديب وحدات الفرع المختلفة  تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور محمد السيد ضاحى رئيس هيئة التأمين الصحى بضرورة استمرار المرور والمتابعة بالاوقات المختلفة. 

 

توافر الأدوية اللازمة للمرضى 

 وتفقد مدير عام الفرع الأقسام المختلفة بالمركز واطمأن على توافر الأدوية اللازمة للمرضى وتابع العمل داخل معمل المركز وانتظام العمل به. 

وأوصى إدارة المركز بحسن معاملة المرضى  وتسهيل إجراءات تقديم الخدمة لهم وحل مشاكلهم. 

نائب مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة أبوكبير

توفير التخصصات غير المتوفرة 

 وشدد مدير عام فرع الشرقية على ضرورة  توفير كافة التخصصات الطبية غير المتوفرة بالمركز تيسيرا على المرضى، وكان فى استقباله الدكتورة سحر صلاح مديرة المركز ووليد الطاهر المدير المالى والادارى بالمركز.

 

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الدكتور رضا الديب مدير عام فرع التأمين الصحى محافظة الشرقية مركز علاج الكبد مدينة الزقازيق تادية الخدمة للمرضى المترددين على المركز

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