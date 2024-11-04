الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة أبوكبير

نائب مدير فرع التأمين
نائب مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة أبوكبير

 قام الدكتور محمد أبوهاشم نائب مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية بالمرور على عيادة أبوكبير  للاطمئنان على سير العمل وتواجد الطاقم الطبى ومتابعة تأدية الخدمة الطبية للمرضى.

مرور نائب مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية على عيادة أولاد صقر

توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار 

 جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور محمد السيد ضاحى وباشراف الدكتور رضا الديب المدير العام لفرع التأمين الصحى بالشرقية بضرورة استمرار المتابعة الطبية .

 

تفقد جميع أقسام العيادة وتوافر الأدوية 

 أبو هاشم تفقد جميع اقسام العيادة واطمأن على توافر الأدوية اللازمة لتقديم الخدمة، وقد أوصى على توفير التخصصات الغير موجودة بالعيادة فى أقرب وقت ولابد من حسن معاملة المرضى وتذليل اى عقبات أو شكاوى لهم كما استمع إلى استفسارات المرضى المترددين على العيادة والرد عليها.

تنفيذي التأمين الصحي بالشرقية يناقش تطوير الوحدات لتأدية خدمات متميزة 

الدكتورة علا كمال مدير المنطقة 

وقد صاحبه  أثناء المرور الدكتورة علا كمال مدير منطقة أبوكبير والدكتور أحمد صبحى مدير العيادة وأيضا استمع للاستفسار عن تواجد التأمين الصحى بالفترة المسائية والتى أكد عليها قبل أن يغادر أبوكبير

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور محمد ابوهاشم نائب مدير عام فره التامين الصحى محافظة الشرقية المرور على عيادة ابوكبير الدكتور رضا الديب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء الدكتور محمد السيد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى

مواد متعلقة

مرور نائب مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية على عيادة أولاد صقر

تنفيذي التأمين الصحي بالشرقية يناقش تطوير الوحدات لتأدية خدمات متميزة 

تحديث بطاقات التأمين الصحي بالشرقية

مدير التأمين الصحي بالشرقية يتفقد وحدة الكلى بمستشفى المبرة

الأكثر قراءة

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

لجنة الحكام تقرر إيقاف محمد عادل وإحالته للتحقيق

البترول تنفي زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية

أخبار مصر، زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، افتتاح المنتدى الحضري العالمي، إسلام الشاطر مديرًا لمنتخب الشباب

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

عودة مفاوضات الزمالك مع لاعب ليفربول، ما القصة؟

موعد مباراة ليفربول وبايرن ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

طرد هاري وميجان واستبدالهما بالأمير أندرو، خطة سرية للملكة الراحلة إليزابيث

لحظة مصرع لاعب كرة قدم وإصابة آخرين بصاعقة في ملعب ببيرو (فيديو)

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل صيام يوم الاثنين والسور التي كان يقرؤها النبي فيه

سور وآيات القرآن الكريم التي كان يقرأها النبي في اليوم والليلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads