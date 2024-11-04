نائب مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد عيادة أبوكبير

قام الدكتور محمد أبوهاشم نائب مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة الشرقية بالمرور على عيادة أبوكبير للاطمئنان على سير العمل وتواجد الطاقم الطبى ومتابعة تأدية الخدمة الطبية للمرضى.

توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور محمد السيد ضاحى وباشراف الدكتور رضا الديب المدير العام لفرع التأمين الصحى بالشرقية بضرورة استمرار المتابعة الطبية .

تفقد جميع أقسام العيادة وتوافر الأدوية

أبو هاشم تفقد جميع اقسام العيادة واطمأن على توافر الأدوية اللازمة لتقديم الخدمة، وقد أوصى على توفير التخصصات الغير موجودة بالعيادة فى أقرب وقت ولابد من حسن معاملة المرضى وتذليل اى عقبات أو شكاوى لهم كما استمع إلى استفسارات المرضى المترددين على العيادة والرد عليها.

الدكتورة علا كمال مدير المنطقة

وقد صاحبه أثناء المرور الدكتورة علا كمال مدير منطقة أبوكبير والدكتور أحمد صبحى مدير العيادة وأيضا استمع للاستفسار عن تواجد التأمين الصحى بالفترة المسائية والتى أكد عليها قبل أن يغادر أبوكبير