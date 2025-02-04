الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان لتنفيذ 667 حكما قضائيا وضبط 3 قضايا مخدرات

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو) بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".


كما تم ضبط قطعة سلاح ناري "بدون ترخيص".. عبارة عن فرد محلي، وتنفيذ 667 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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