حماس تعلن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

أعلن الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، بدء اتصالات ومفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

حماس تعلن بدء المرحلة الثانية من مفاوضات غزة

وأضاف الناطق باسم حماس في تصريحات نشرتها القناة الرسمية للحركة عبر تطبيق "تليجرام"، الثلاثاء: نحن معنيون ومهتمون في المرحلة الحالية بالإيواء والإغاثة والإعمار لشعبنا في قطاع غزة.

ونوه عبد اللطيف القانوع، إلى أن الاحتلال يعطل البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار ويراوغ ويماطل في تنفيذه.

وشدد الناطق باسم حماس، على أن الإيواء والإغاثة للشعب الفلسطيني قضية إنسانية ملحة؛ لا تحتمل المراوغة والمماطلة من الاحتلال.

مشيرا إلى أن إعادة بناء المستشفيات وإصلاح الطرق وآبار المياه تعيد الحياة في غزة، بعد الدمار الهائل فيها.

تركيا تقف إلى جانب مصر فى رفض مقترح تهجير الفلسطينيين

من جهة أخري، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان أن بلاده " تعارض كل تدخل يهدف لابعاد الفلسطينيين عن وطنهم"، معتبرا أن هذه الخطوة تؤجج التوترات في المنطقة. وقال "سنقف إلى جانب مصر فيما يخص مقاومة التهجير"

كما شدد وزير الخارجية التركي، على ضرورة وقف "حالة الارهاب التي يخلقها المستوطنون الاسرائيليون فى الضفة الغربية".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التركي، نظيره المصري بدر عبد العاطي، فى العاصمة "أنقرة" خلال الزيارة التى يقوم بها الأخير إلى هناك.

وشدد بدري عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، على رفض البلدين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين تمسكهما بحل الدولتين.

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