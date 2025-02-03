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خارج الحدود

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو سيحاول خداع ترامب مثلما فعل مع بايدن

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

قالت  هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، في بيان اليوم الاثنين: “قبل لقاء ترامب ونتنياهو مخرب الصفقات علينا رفع الصوت ضد من يحاولون عرقلتها”.

نتنياهو يحاول التلاعب بترامب 

وأضافت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين:" سيحاول نتنياهو التلاعب بترامب كما خدع بايدن للنجاة بالائتلاف الحكومي".

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صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسعى لأخذ تعهد من ترامب بالقضاء على حماس

وتابعت: "ترامب أثبت أنه الرافعة الأكثر فاعلية للضغط على نتنياهو وندعو للتظاهر اليوم".

مكتب نتنياهو يرفض مشاركة ممثلين عن عائلات الأسرى

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر، قولها: “مكتب نتنياهو رفض مشاركة ممثلين عن عائلات الأسرى في زيارته إلى واشنطن”.

وأضافت المصادر أن ممثلين عن عائلات الأسرى الإسرائيليين سبقوا نتنياهو إلى واشنطن للضغط لإكمال الصفقة.

وأمس الأحد ذهب نتنياهو في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس دونالد ترامب.

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