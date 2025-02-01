إذاعة جيش الاحتلال تعلق على عرض كتائب القسام خلال عملية تبادل الأسرى

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم السبت، أن مشهد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين اليوم كان استعراضا للقوة والقدرات التنظيمية لكتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، فهم يسيطرون بشكل جيد على الحشود، ويعرفون كيف يظهرون النظام والتنظيم عندما يريدون ذلك.

وانتهت عملية تبادل رابعة للأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال، وشملت إفراج الحركة عن ثلاثة أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح 183 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية وصلوا اليوم إلى مدينة رام الله.

تبادل الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال

وأفرج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة الرابعة من سجن عوفر الإسرائيلي، وسط تعزيزات إسرائيلية بمحيط السجن.

ومن المقرر أن يتم نقل 110 من الأسرى المفرج عنهم إلى غزة. وأظهرت الصور وصول الأسرى المفرج عنهم إلى مدينة رام الله وسط استقبال شعبي كبير من ذويهم وأقاربهم.

111 من أبناء غزة

وشملت الدفعة 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فضلا عن 111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023

علما بأن النادي قد أشار في بادئ الأمر إلى أنّ إسرائيل "ستفرج عن تسعين أسيرا"، فقط.

ومنذ بدء سريان وقف النار في القطاع، أطلقت إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين، وكثر من بينهم نساء وقُصَّر.

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