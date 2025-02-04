حماس تدعو مصر وقطر بالتدخل لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار

أعلن حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل المراوغة في تنفيذ المسار الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، ويتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحًا، خاصة الخيام والبيوت الجاهزة، والوقود والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض.

عدم التزام واضح في الموضوع الإغاثي والإنساني

وقال قاسم في تصريحات له" ما تم تنفيذه في هذه الجوانب أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه، ما يعني عدم التزام واضح في الموضوع الإغاثي والإنساني.

خلف العدوان الإسرائيلي على القطاع دمارًا كبيرًا

وأضاف لقد خلف العدوان الإسرائيلي على القطاع دمارًا كبيرًا خاصة في شمال القطاع، حيث أعدم الاحتلال كل مظاهر الحياة فيه، من تدمير شبه شامل للمنازل والمستشفيات وآبار المياه والمدارس والبنية التحتية؛ ما يجعل الإغاثة مسارًا مركزيًا في اتفاق وقف إطلاق النار.

اتفاق وقف إطلاق النا ر

وختم: ندعو الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار، خاصة الأشقاء في مصر وقطر، للتدخل ومعالجة الخلل في تطبيق البروتوكول الإنساني في الاتفاق.

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