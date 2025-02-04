تركيا: نقف إلى جانب مصر لمقاومة مقترح تهجير الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم، أن بلاده تعارض كل تدخل يهدف لإبعاد الفلسطينيين عن وطنهم، معتبرا أن هذه الخطوة تؤجج التوترات في المنطقة، متعهدا بوقوف تركيا إلى جانب مصر فيما يخص مقاومة "مقترح التهجير".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اقترح تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، طالبا من مصر والأردن استقبال بعضهم الأمر الذي قابلتها القاهرة وعمان بالرفض.

تركيا تؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين وإرهاب المستوطنين

كما شدد وزير الخارجية التركي، على ضرورة وقف "حالة الإرهاب التي يخلقها المستوطنون الإسرائيليون فى الضفة الغربية".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية التركي، نظيره المصري بدر عبد العاطي، فى العاصمة "أنقرة" خلال الزيارة التى يقوم بها الأخير إلى هناك.

مصر وتركيا ترفضات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

وشدد بدري عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، على رفض البلدين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين تمسكهما بحل الدولتين.

كما أوضح وزير الخارجية، أنه ناقش مع فيدان "تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة".

وأشار إلى أنه أطلع الوزير التركي على التحديات التي تواجه عمليًا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على الأرض، فضلا عن التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان.

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